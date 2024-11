Lenny Kravitz en la Argentina: de un bar en Chacarita a cenar en Villa Crespo y posar para sus fans

En el marco de su gira mundial “Blue Electric Light Tour 2024″, Lenny Kravitz regresó este año a la Argentina . El cantante de “American Woman”, que se presentará esta noche y mañana en el Movistar Arena, aterrizó en nuestro país el domingo, dos días antes que el resto de su comitiva. Lejos de mantenerse encerrado en el hotel esperando el momento de sus conciertos, se dedicó a pasear por Buenos Aires para conocer algunos de los rincones de la ciudad y disfrutar de su amplia oferta gastronómica.

Kravitz está alojado en el Four Seasons Hotel Buenos Aires y aprovechó su estadía en la ciudad para concretar una reunión de trabajo con un reconocido empresario musical y pasear por distintos barrios porteños: sorprendió a sus fans a la salida de un bar en Chacarita, cenó ayer en un restaurante de Villa Crespo y aceptó sacarse fotos con los fans que se lo encontraron.

Una de los sitios elegidos por el músico fue Naranjo Bar: “Un bar de vinos cool y natural con deliciosos platos pequeños que está abierto hasta altas horas de la noche”, según describió Dua Lipa que ya había visitado el lugar en su paso por la Argentina, en octubre de 2022. Al retirarse del lugar, ubicado en Chacarita, Kravitz despertó furor entre quienes tuvieron la suerte de cruzárselo.

“Se fueron felices y agradecidos”

Según pudo saber LA NACIÓN, Lenny Kravitz cenó ayer en uno de los restaurantes vegetarianos del momento, en Villa Crespo, Chuí.

El artista arribó al local gastronómico acompañado por un grupo reducido de seguridad en los primeros turnos de reserva, alrededor de las 19:47. Allí, Kravitz se reunió con algunos realizadores y productores y recorrió los alrededores del restaurante. Respetuoso y sonriente, Kravitz interactuó con los vecinos y con los comensales del lugar y accedió a sacarse fotos con la gente que se le acercó.

LA NACIÓN accedió al menú solicitado por Kravitz en Chuí. Para acompañar su cena en Buenos Aires, el cantante estadounidense eligió un vino blanco de la Patagonia y un tinto ligero de Maimará. Como tentempié, Kravitz degustó la focaccia de masa madre a la leña y quedó encantado por su sabor ahumado a tal punto que pidió una segunda ronda. Además, el músico degustó la palta quemada y el queso llanero. Como plato principal, optó por un ceviche de sandía ahumada y un ramillete de gírgolas a la leña. Para cerrar la velada, el artista se animó a saborear uno de los favoritos de la carta del lugar “el Doble Magic”, un brioche de gírgolas y salsa de chiles tatemados.

“Se fueron felices y agradecidos. Prometió volver”, le comentó un representante de Chuí a LA NACIÓN.

Lenny Kravitz cenó en un reconocido restaurante de Villa Crespo @chui.ba

Disciplinado, el cantante estadounidense suele mantener un perfil bajo y los días que tiene shows programados prefiere mantener su agenda libre de distracciones. Es probable que por el momento sus paseos por la ciudad se suspendan y que priorice su descanso.

Kravitz se presentó por última vez en nuestro país en 2019, en el marco del festival Lollapalooza. “Kravitz habla de celebrar la vida, el amor, de pararse del lado correcto de la historia. Y acto seguido arremete con un himno soul novísimo que conecta con Curtis Mayfield y el mismísimo Sam Cooke. Se trata de ´It’s Enough´, de su celebrado nuevo álbum Raise Vibration. ‘ Es suficiente’, canta una y otra vez, como en un mantra pacifista y certero. No es casual que la canción llegue inmediatamente después de un pasaje en el que Lenny y su banda hilvanaron ´American Woman´ con ´Get Up Stand Up´, de Marley y Tosh”, señaló la crónica de LA NACIÓN, que no dudó en calificar al show de Kravitz como uno de los más contundentes de aquella edición de Lollapalooza.

¿Quién es la artista invitada a los shows de Kravitz?

La producción de los shows de Lenny Kravitz programados para hoy y mañana en Buenos Aires confirmó que la cantante argentina Marilina Bertoldi será la artista invitada de ambas fechas. “Criada en el under de todo el mapa argentino, actualmente abriéndose paso en la escena internacional. Una artista que rompe los moldes, que se guía solo por lo que le divierte y que nunca se repite”, señalaron desde DF Entertainment. La artista, según informaron, cantará a las 20, y a las 21 se abrirá paso Kravitz con su espectáculo.

El lanzamiento de Blue Electric Light y su tour mundial homónimo transforman a este 2024 en un año histórico para Lenny Kravitz, al que Billboard apodó el “Lennaissance”. El álbum debutó con un gran éxito de crítica, para quien este año fuera homenajeado con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, con el “Music Icon Award” en los People Choice Awards y el “Fashion Icon Award” del CFDA, el Consejo de Diseñadores de Moda de los Estados Unidos.

Felices 60

El pasado 26 de mayo, Lenny Kravitz cumplió 60 años, aunque no luzca ni por asomo como un hombre de esa edad. En una entrevista, el exitoso cantante e ícono de la moda brindó algunos detalles de la rutina que lo mantiene saludable, pero también reveló cuáles fueron los usos y costumbres que debió dejar atrás para verse y sentirse como cuando tenía 40. “Apenas puedo creer la edad que tengo, pero es hermoso” , le contó el músico a The Guardian, y confirmó, además, que desde hace 9 años no está en pareja y que prefiere el celibato al sexo casual.

En la entrevista, Kravitz hizo un repaso de los momentos más importantes de su vida. Su madre era la actriz Roxie Roker, protagonista de la comedia televisiva The Jeffersons; su padre, Sy Kravitz, productor de noticias de la cadena NBC. Cuando era adolescente, su madre era una de las estrellas que más cobraba por su trabajo. Por eso, a pesar de que se prometió no malcriar a su hijo, terminó anotándolo en el Beverly Hills High de Los Ángeles, el instituto que años más tarde terminaría inspirando a Aaron Spelling para crear la serie Beverly Hills 90210.

“En mi cumpleaños número 16, veías a los chicos conduciendo sus BMW. En el colegio, el estacionamiento de los profesores estaba lleno de Chevys y Fords y los estacionamientos de los estudiantes estaban llenos de Porsche y Ferrari. Fue bastante divertido”, contó el intérprete de “Fly Away”.

Lupe Torres Por

Temas Lenny Kravitz