Stephanie Demner sorprendió al mostrar qué compró Zaira Nara en un supermercado en Tailandia: “Colágeno bebible”

El fin de semana, Stephanie Demner, Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Julieta Poggio, Zaira Nara y Jimena Barón volaron a Tailandia de la mano de una reconocida marca multinacional de joyas para recorrer la fábrica y pasar unos días junto a influencers y modelos de distintos partes del mundo. Desde el primer momento las cinco empezaron a compartir las mejores imágenes del viaje, desde la pijamada en el avión, hasta sus diversos outfits, como así también las salidas grupales, las instalaciones del hotel y las comidas que degustaron. A su vez, como no podía ser de otra manera, hicieron varias compras y no dudaron en compartirlas con sus fanáticos.

Durante una de las salidas grupales, las argentinas pasaron por un supermercado y no pudieron evitar llevarse un par de cosas. Fue Stephanie Demner la encargada de mostrar en las redes sociales el contenido de las bolsas de Pampita, Zaira Nara y Juli Poggio, quienes llevaron desde artículos de higiene personal, hasta comida y golosinas. Si bien Jimena Barón también participó de la actividad, no estuvo con ellas durante la visita al comercio.

Juli Poggio compró sopa, un desodorante y una vaselina (Foto: Captura de video / Instagram @stephaniedemner)

“Compras en el supermercado de Pandora. Muy necesarias”, expresó Demner junto al emoji de una carita llorando de rosa y un corazón en un video que compartió en sus historias de Instagram. Primero mostró a la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) quien, con la simpatía que la caracteriza, hizo un “haul de compras”. “Sopita, desodorante - muy necesario -, y, esto que es clave, una vaselina que está buenísima”, dijo y enseñó los artículos. “No sé ni cuanto gasté”, comentó Poggio.

Luego la cámara se posó en Zaira Nara, quien estaba muy concentrada inspeccionando un producto de empaque rosa. ¿Qué era? Según explicó, “colágeno bebible”. “No me lo voy a comprar, pero me encanta, o sea, me lo compraría”, reconoció. Después mostró que también compró unas famosas galletitas de chocolate pero color rosa. “¿Hay en la Argentina?”, preguntó y Poggio le dijo que no. Asimismo, llevó, entre otras cosas, unos ositos rellenos de frutilla y un producto en envase verde que “se inhala y lo tenía Juli”.

Zaira Nara llevó distintos dulces y snacks (Foto: Captura de video / Instagram @stephaniedemner)

Rápidamente, Pampita, quien por su parte llevó palitos de chocolate y un frasco con mini chupetines y un par de cosas más, sacó de la bolsa el mismo producto verde que Nara. “Es para respirar bien, está buenísimo”, señalo. Acto seguido, Zaira reveló la compra de “las mamis” que hizo junto a Carolina. Llevaron dos cajitas galletitas en forma de palitos, una sabor frutilla y otra de leche. “Me encantan”, sentenció Stephanie Demner.

Pampita llevó golosinas y galletitas (Foto: Captura de video / Instagram @stephaniedemner)

La reacción de Jimena Barón al probar gusanos en Tailandia: “Es crocante”

A pesar de la diferencia horaria - en Tailandia hay 10 horas más que en la Argentina - las influencers se encargan de subir todo el contenido posible a sus redes sociales para mostrar la intimidad de su aventura en el continente asiático. Así como Stephanie Demner mostró las compras de sus compañeras, Jimena Barón - quien se sumó a último momento a la experiencia en reemplazo de Wanda Nara y se convirtió en la sensación del viaje - también compartió en sus historias de Instagram, un video de su reacción al probar gusanos en la calle junto a Julieta Poggio.

“Probaremos gusanos porque todas nos hemos comido uno, no se hagan las tontas”, bromeó Barón. Aunque se escucharon gritos de otras mujeres asqueadas por la situación, Poggio sí le hizo la segunda: “Es un gusano, probémoslo”. Acto seguido, tomó dos modelos de insectos y propuso hacer “mitad y mitad”. Sin embargo, la actriz le dijo que su idea de compartirlos era dudosa: “Creo que se nos va a salir, porque es crocante”.

Finalmente, se decidieron por agarrar los insectos con las manos y comerlos de un solo bocado. Mientras a Poggio le “gustó” y hasta pidió otro, a Barón no le simpatizó mucho el sabor y, por su expresión, le habría dado náuseas.