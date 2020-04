Además, Lit Killah contó cómo llegó a tener la app que estrenó durante la cuarentena, cuáles son sus bandas favoritas e improvisó unas rimas en vivo. Crédito: Gentileza Warner Music

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 14:56

"Tenía que grabar unos feats en Miami. Estaba el tema del coronavirus, pero no imaginé que iba a llegar a este punto", dijo Lit Killah, que hace un mes y medio está varado en Estados Unidos. El MC de 20 años participó de 'A La Casa', la sección de entrevistas en vivo de Rolling Stone desde la cuenta de Instagram ( @rollingstonear ). "Estoy super a favor de las medidas que tomó Argentina. Pero me tocó la mala suerte de estar de este lado y no poder volver".

Además, contó que el show de Twenty One Pilots en Lollapalooza Argentina 2019 fue el mejor que vio en su vida ("fue una locura, están a años luz de distancia", dijo) y habló de su fanatismo por Carajo. "Es la banda argentina que más consumí", dijo.

También contó sobre sus inicios en el freestyle, improvisó en vivo para todos los espectadores y cómo se animó a improvisar un freestyle para la audiencia que estaba viendo el vivo, cómo terminó teniendo su app estilo Guitar Hero, Lit Killah The Game.

Mirá la entrevista completa

Lit Killah en RS A LA CASA 49:18

Video