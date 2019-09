La nueva colaboración de Maluma y J Balvin

Maluma y J Balvin difundieron hoy su nuevo trabajo en colaboración. Desde las cuentas oficiales de cada uno en YouTube, los cantantes colombianos pusieron a disposición del mundo "Qué pena", un video en el que dan por tierra los rumores sobre su mala relación y cada uno juega un rol diferente: uno de latin lover, el otro de compañero gracioso.

Lo nuevo de Maluma y J Balvin: "Qué pena" - Fuente: YouTube 03:50

Video

El video comienza con un paso de humor en el que se ve a ambos músicos prepararse para una gran noche y cuando se encuentran amagan con pelearse, pero se dan un abrazo. Con el típico ritmo de reggaeton y un pequeño (muy pequeño) guiño instrumental al género del tango, los músicos comienzan a cantar en un salón donde hay personas jugando al poker y una pareja de bailarines que da vueltas al ritmo de un 2x4 inexistente. Luego vienen las chicas, el juego de seducción y más reggaeton.

"Ya salimos, de Colombia pa'l mundo", anunció Maluma desde su cuenta de Instagram. Por su parte, Balvin no subió el clip, pero desde las historias de su red social dijo: "Muy contento que ya salió 'Qué pena' junto a mi parcero, una chimba. Ya era hora, era momento, qué felicidad".

Esta es la segunda vez que los dos colombianos se reúnen: ya habían colaborado junto a Nicky Jam y a Ozuna en "Equis". Recordemos que Balvin se presentará en la Argentina el 14 de diciembre con su música urbana, para actuar en el Buenos Aires Arena.

Las imágenes fueron rodadas en Nueva York por el director estadounidense Colin Tilley, quien ganó varios premios MTV por videos que creó para Justin Bieber y Nicki Minaj, y fue nominado a los Grammy en 2016 por su trabajo con Kendrick Lamar en "Alright" .

Maluma enojado con los Grammy

Esta semana Maluma se lamentó desde las redes sociales por no haber sido nominado a los Premios Grammy Latinos 2019. "Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammy, tanto esfuerzo, el mejor disco de mi vida. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo. Los amo gente, pero no puedo esconder este fucking sentimiento que me duele por dentro. Felicidades a todos los nominados, de todo corazón me da mucha alegría ver tantos parceros ahí", escribió en su cuenta de Instagram el colombiano.

Pero no fue el único que llamó la atención sobre las nominaciones a los galardones que otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. El puertorriqueño Daddy Yankee, quien fue ternado en la categoría Mejor Fusión / Interpretación, también cuestionó la poca importancia que se le dio al género reggaeton en los galardones.