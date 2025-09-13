Cuánto cuesta el Ferrari Purosangue verde menta de Maluma, único en el mundo

El cantante colombiano de música urbana Maluma compartió con sus seguidores una serie de fotografías en donde presume la compra de un Ferrari único en el mundo, pues fue totalmente personalizado bajo el programa Tailor Made, por lo que el artista no dudó en presumir orgulloso su nuevo vehículo, esto solo un día antes de haber sido detenido por oficiales de tránsito en Medellín.

Es de Maluma: cuánto cuesta el nuevo Ferrari verde menta

La compra fue compartida por el intérprete de “Felices los 4″ el pasado 5 de septiembre en su cuenta de Instagram, en donde se ve al cantante colombiano se muestra feliz y celebra con un espumante junto al lujoso automóvil. Las imágenes fueron acompañadas con la descripción “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”.

Maluma presumió su nuevo Ferrari verde menta único en el mundo

Aunque se desconoce el precio exacto en el que Maluma adquirió su Ferrari personalizado, el sitio web de la empresa anuncia en la sección de seminuevos, el modelo Ferrari Purosangue en US$587.890, el cual tiene un acabado lujoso tanto en exteriores como en interiores.

El programa de personalización de la compañía permite a sus clientes “construir sus propios modelos”, aunque en todo momento son acompañados por un equipo de expertos que guía su toma de decisiones.

Maluma y su pareja festejan la compra de su nuevo Ferrari (Instagram/@maluma)

El modelo que adquirió Maluma fue creado bajo el programa Tailor Made y es único en el mundo, pues personaliza cada automóvil a la medida del comprador y también cumple con todas sus exigencias, sin importar lo difíciles que parezcan.

Ferrari propone una gama ilimitada de tonalidades, materiales y manufacturas para que sus clientes puedan personalizar sus autos y elijan tejidos, pieles, acabados, colores y otras características que le den un aspecto único a su vehículo.

Maluma y su Ferrari fueron detenidos en Medellín

Maluma paseaba en su nuevo vehículo de lujo cuando fue detenido por un grupo de oficiales de tránsito, quienes obligaron al famoso a estacionarse a la orilla de la vialidad para realizar una inspección, según El País.

El cantante se baja del vehículo y sigue las indicaciones de los elementos de seguridad, para después abandonar el lugar sin que se registrara ningún inconveniente, aunque aún se desconocen los motivos que llevaron a la policía a detener al intérprete.

Maluma eligió el paquete de personalización y los acabados de su nuevo Ferrari (Instagram/@maluma)

El famoso artista personalizó su Ferrari con guiños a su más reciente producción y pidió que se grabara en un maletín la frase “Don Juan 1/1” y la inscripción “1/1” en otra parte del vehículo.

Las características del Ferrari verde menta de Maluma

Los modelos Purosangue, como el que posee Maluma, pueden cambiar algunas de sus características gracias al programa de personalización especial, con una velocidad que supera las 192 millas por hora (310 km/h).

Algunas de las características de la parte exterior del auto son:

Pinzas de freno color Grigio Silverstone

Paquete exterior de piezas de plástico pintadas a mano

Panoramic Roof

Logotipo de la Suderia Ferrari con aerografía

Salpicadero superior

Ventanillas de privacidad

Espárragos de ruedas de titanio

Ferrari Purosangue con paquete de personalización al cliente (preowned.ferrari.com)

Mientras, dentro de las características de la parte interior destacan:

Costuras estándar de color a petición

Símbolo de la marca Ferrari cosido en el reposacabezas

Placa con dedicatoria en plata

Reposapiés de aluminio

El Ferrari Purosangue también incluye otras cosas como el paquete de personalización, faros adaptativos delanteros, sensor de calidad de aire, calefacción, interfaz para teléfonos inteligentes, tecnología de faros adaptativos, retrovisor digital, vistas a los alrededores, entre otras cosas. En el sitio web de automóviles seminuevos existen varios modelos que ya fueron aprobados por la marca.