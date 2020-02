Uno de los pionores del rock alternativo tendrá su propio recital en el marco del festival que gestó e hizo crecer Crédito: Gentileza Lollapalooza

El pionero detrás del festival Lollapalooza tendrá su propio sideshow. Perry Farrell, el ex Porno for Pyros, se presentará el 31 de marzo en Niceto Club con su Perry Farrell's The Kind Heaven Orchestra. El músico interpretará temas del aclamado álbum Kind Heaven que combina doo-wop, rock, ritmos románticos y melodías electrónicas.

"El concepto del festival implica que tenemos que darle a la gente la posibilidad de hacer lo que quiera. Que encuentre sombra, agua, que disfrute de la tierra, de la comida. Y de todo tipo de formas de expresión. Por eso pedí que hubiera arte, y acá está", declaraba el líder de Jane's Adiction el año pasado, en diálogo con LA NACION , mientras atestiguaba el éxito del festival en nuestro país.

El de Farrell, claro, no es el único sideshow anunciado este año. En los últimos días se comunicó que a los de Rita Ora, Nathy Peluso, LP y Lauv, se sumarán cuatro nuevas fechas de conciertos. La primera de ellas funcionará como previa del gran encuentro que tendrá lugar en el Hipódromo de Palermo, el 26 de marzo, mientras que el resto cerrará la programación, los días 30 y 31.

El cantante y compositor británico Yungblud actuará el día 26 en el Teatro Vorterix. El músico nacido en Doncaster, Reino Unido, se ha autodefinido como "un artista con conciencia social y sin miedo de expresarse a través de canciones de protesta de género".

Por otro lado, este año la gran novedad es la federalización del festival con la incorporación de dos plazas: Córdoba y Rosario. En esta última ciudad se presentará en el Teatro Metropolitano, el día 31, Mika, cantante y compositor de origen líbano-británico que saltó a la fama con el hit "Grace Kelly". En la misma fecha, el artista británico de indie pop y rap alternativo Alex O'Connor -conocido también como Rex Orange County-, actuará en el Vorterix.

El lineup del Lollapalooza 2020

El festival se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro en tres intensas jornadas. El viernes 27 estarán presentes Travis Scott, Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs , Brockhampton, Duki, Madeon, Rita Ora, A Day to Remember, King Princess, LP, Wos y Denzel Curry, entre otros.

El sábado 28, The Strokes, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Ratones Paranoicos, Illenium, Kacey Musgraves, Litto Nebbia, Charli XCX, Jaden Smith y muchos otros músicos más. La tercera y última jornada, la del domingo 29, contará con los shows de Guns N' Roses, Lana del Rey, Cage the Elephant, James Blake, Alan Walker, Rezz, The Lumineers, Rex Orange County, Mika, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Airbag, Lauv, Ysy A y otros.