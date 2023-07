Lollapalooza Argentina 2024: se agotaron los Early Bird y las preventas; cómo conseguir tickets para el festival

escuchar

El furor por los Early Bird de Lollapalooza Argentina volvió a repetirse. Los primeros tickets que salen a la venta, los más baratos, suelen agotarse en minutos y esta vez no fue la excepción. Inmediatamente se pusieron a disposición de los fans las preventas 1 y 2, que también se agotaron.

El festival producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell anunció días atrás su novena edición en el país. Lollapalooza Argentina 2024 se realizará entre el 15 y el 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y próximamente anunciará su grilla. Recordemos que este año se presentaron Billie Eilish, Rosalía, Drake, Twenty One Pilots, Skrillex, María Becerra y Chano, que sorprendió a todos al invitar a sus compañeros de Tan Biónica, tocar con ellos clásicos del grupo y anunciar el regreso de la banda que decantó en cinco shows de estadio: 28 y el 29 de octubre en Vélez, 4 y 5 de noviembre en La Plata y 8 de diciembre en el Monumental.

Los Early Bird salieron a la venta a las 10 de la mañana a un costo de 45.000 pesos más cargo por servicio y ni bien se agotaron se pusieron a la venta las instancias siguientes, las preventas 1 y 2, exclusivas para los clientes de una tarjeta de crédito. Las entradas se venden únicamente a través de la web oficial: AllAccess.com.ar. La producción también informa que se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona y que el único sitio de venta es AllAccess. Este es un dato para destacar, ya que en las búsquedas de Google, cuando uno pone en el buscador, en este caso “Lollapalooza Argentina venta de tickets”, por lo general en primera instancia aparecen varios sitios de preventa y recién más abajo el oficial.

Una postal de la edición 2023 de Lollapalooza Argentina Ignacio Sánchez

Un festival “bien argentino”

El festival que nació itinerante para acompañar la gira despedida de Jane’sAddiction, la banda de Perry Farrell que con el tiempo tendría varias reuniones y que actualmente se encuentra activa, encontró su casa en la ciudad de Chicago. Desde allí empezó a experimentar una nueva era, al calor del gran suceso de los festivales de música que, en este nuevo siglo, marcaron el pulso del consumo joven. Con su decisión de expandirse, Lolla llegó a América del Sur en capítulos: primero desembarcó en Chile, luego en Brasil y finalmente, en 2014, en Argentina.

Con su debut en suelo porteño, en el Hipódromo de San Isidro -su única casa en todas sus ediciones-, el festival ideado por Perry Farrell encontró un terreno fértil para expandirse y para convertirse en uno de los favoritos del público. Así como en la última edición más de 300.000 personas disfrutaron de los shows de Billie Eilish, Drake, Rosalía, Lil Nas X, Twenty One Pilots y Tame Impala, en los años anteriores han pasado muchísimos nombres, como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Arcade Fire, Florence + The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Calvin Harris, Robert Plant, Camila Cabello, Skrillex, Pixies, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Liam Gallagher y Nine Inch Nails, además de consagrados y nuevos exponentes locales.

