Lollapalooza Argentina anuncia su octava edición: cuándo se realizará y cuándo se pondrán a la venta las entradas

Lollapalooza Argentina confirmó este martes su octava edición, que se realizará el 17, 18 y 19 de marzo de 2023 en el Hipódromo de San Isidro, su sede habitual.

El festival, producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell, nuevamente es presentado por la plataforma de streaming Flow, que en su edición de 2022 transmitió en directo todas las alternativas del clásico encuentro creado por el líder de Jane’s Adicction, Perry Farrell.

Lollapalooza Argentina confirmó su octava edición TRIGOGERARDI - Gentileza DF Entertainment

Los Early Bird, los ya famosos primeros tickets que cada año Lollapalooza pone a la venta estarán disponibles a partir del 5 de julio a las 10 de la mañana. Serán abonos para los tres días y tendrán un costo de 15.000 pesos más cargo por servicio (service charge). La venta se realizará únicamente a través de la web AllAccess.com.ar.

Del 5 al 11 de julio inclusive o hasta agotar stock habrá una preventa exclusiva con tarjetas Santander. Se podrá pagar en hasta 6 cuotas sin interés y desde 2.500 pesos más cargo por servicio. A su vez, quienes tengan Club Personal podrán acceder a un 15% de descuento. Previamente se deberá solicitar el código en la app de Club Personal.

Como todos los años, una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa conocida como Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta. La organización aclara que el único sitio de venta oficial es el de AllAccess, donde se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona.

Doja Cat, una de las debutantes de Lollapalooza 2022 Gentileza DF Entertainment

Con el recuerdo fresco de la séptima edición

Tras la suspensión de 2020 por la cuarentena obligatoria que dictó el Gobierno Nacional por la pandemia de Covid-19 y la imposibilidad de hacerlo en 2021, Lollapalooza Argentina volvió en marzo de este año al Hipódromo de San Isidro. Cerca de 100.000 personas disfrutaron de cada una de las tres jornadas que dejaron shows imborrables como el que ofreció Miley Cyrus al cierre de la primera jornada.

Los millennials, un clásico de Lollapalooza Tomás Cuesta

“Un catsuit negro, anteojos del mismo color y una garganta a la que le queda muy bien lo explícito de los excesos en un cuerpo que todavía no cumplió 30 pero ya vivió todo lo que una diva puede vivir. La puesta en escena no incluyó mucho más que eso y sin embargo pareció no faltar nada, una reducción de elementos al mínimo vital y móvil de quien en otras épocas disfrutaba de hacer de sus shows un despliegue de cualquierismo pop magnífico”, señaló LA NACION en su crónica de un show que, como pocas veces sucede, dejó conformes tanto a fans como a observadores “neutrales” y también a periodistas especializados.

Taylor Hawkins, Foo Fighters, Lollapalozza Argentina Julián Bongiovanni

Foo Fighters también dejó un show para la historia y en más de un sentido, ya que días después murió en Colombia y en la continuidad de la gira su excelente baterista, Taylor Hawkins. En Buenos Aires brindaron un show memorable, con un repaso de sus clásicos más intensos y la sorpresa de Perry Farrell, quien subió en un pasaje del set. El bombo de la batería de Hawkins lució un guiño a la banda de Perry, Jane’s Addiction, que no pudo estar presente en la edición 2022 del festival.

Más locales que en su Nueva York natal, The Strokes protagonizó otro de los grandes shows de un festival que tuvo un centenar de bandas y solistas, como A$AP Rocky, Martin Garrix, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Emilia, Wos, Duki, Dillom, Alesso, Nicki Nicole, Lola Indigo, Babasónicos, Alessia Cara y Jack Harlow, entre muchos otros.