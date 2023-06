Lollapalooza sale a competir con todo: anuncia su novena edición y pone a la venta unos “Early Bird” muy accesibles

escuchar

La maquinaria de Lollapalooza no se detiene. A poco más de tres meses de su última realización en Buenos Aires, el festival producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell anuncia su novena edición en el país. Lollapalooza Argentina 2024 se realizará entre el 15 y el 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y próximamente anunciará su grilla.

Con la noticia de su novena edición local llega también el anuncio de la salida a la venta de los “Early Bird”, los primeros tickets que se ponen a disposición de los fans y que tienen el precio más accesible, ya que de aquí en más, con cada nueva instancia, el valor del abono aumenta. Estas entradas saldrán a la venta el próximo martes 4 de julio a las 10 de la mañana como preventa para los clientes Santander American Express (en seis cuotas sin interés). Se tratan de abonos para los tres días del festival que tienen un costo de 45.000 pesos más cargo por servicio (service charge) y que se. Se venderán exclusivamente a través de la web oficial: AllAccess.com.ar.

La preventa exclusiva para clientes de tarjetas Santander American Express durará 48, o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Además, con Mi Personal habrá un 15% de descuento en la compra de las entradas hasta agotar stock. El código se debe solicitar a través de la APP. Una vez agotados los “Early Bird” se pasará automáticamente a la etapa denominada Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta. La producción también informa que se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona y que el único sitio de venta es AllAccess. Este es un dato para destacar, ya que en las búsquedas de Google, cuando uno pone en el buscador, en este caso “Lollapalooza Argentina venta de tickets”, por lo general en primera instancia aparecen varios sitios de preventa y recién más abajo el oficial.

Una postal de la edición 2023 de Lollapalooza Argentina Ignacio Sánchez

Un festival “bien argentino”

El festival que nació itinerante para acompañar la gira despedida de Jane’sAddiction, la banda de Perry Farrell que con el tiempo tendría varias reuniones y que actualmente se encuentra activa, encontró su casa en la ciudad de Chicago. Desde allí empezó a experimentar una nueva era, al calor del gran suceso de los festivales de música que, en este nuevo siglo, marcaron el pulso del consumo joven. Con su decisión de expandirse, Lolla llegó a América del Sur en capítulos: primero desembarcó en Chile, luego en Brasil y finalmente, en 2014, en Argentina.

Con su debut en suelo porteño, en el Hipódromo de San Isidro -su única casa en todas sus ediciones-, el festival ideado por Perry Farrell encontró un terreno fértil para expandirse y para convertirse en uno de los favoritos del público. Así como en la última edición más de 300.000 personas disfrutaron de los shows de Billie Eilish, Drake, Rosalía, Lil Nas X, Twenty One Pilots y Tame Impala, en los años anteriores han pasado muchísimos nombres, como Red Hit Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Arcade Fire, Florence + The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Calvin Harris, Robert Plant, Camila Cabello, Skrillex, Pixies, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Liam Gallagher y Nine Inch Nails, además de consagrados y nuevos exponentes locales.

