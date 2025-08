Video viral: el baile de Ashton Kutcher y Mila Kunis en el show de los Backstreet Boys

La presentación de Backstreet Boys en el estadio Sphere de Las Vegas conmocionó al público que sigue la carrera de esta mítica banda. En medio de una gira por los Estados Unidos, la presencia de Ashton Kutcher y Mila Kunis sorprendió a todos.

Esta pareja reconocida por sus películas y actuaciones sorprendieron al público al armar una coreografía especial para el tema “I Want It That Way”, donde cantaron y bailaron al unísono del público, con un espíritu casi adolescente por su energía a la hora de moverse.

Ashton Kutcher y Mila Kunis bailaron al compás de un hit de Backstreet Boys

Con gestos ampulosos y miradas cómplices, la reconocida pareja armó un mini show mientras se escuchaba, desde el escenario, la letra de uno de los temas legendarios de la banda.

Dicho video, que fue filmado por uno de los presentes en la función del pasado sábado por la noche, llegó rápidamente a las redes sociales, donde los usuarios no dudaron en ponerle “like” y viralizarlo con una gran cantidad de reproducciones.

El concierto de Backstreet Boys en Las Vegas

En un plan distendido y diferente, los dos celebridades brillaron con sus dotes de bailarines y mostraron una faceta desconocida. Vestidos con una indumentaria más suelta, para evitar cualquier tipo de incomodidad a la hora de moverse, Kutcher y Kunis se llevaron todos los aplausos y le dieron un color distinto a la jornada musical que se celebró en Las Vegas.

Cabe destacar que Kutcher y Kunis se conocieron en el set de la popular serie de televisión That ’70s Show, celebrado en 1998. Años más tarde, en 2015, contrajeron matrimonio y formaron una familia junto a sus hijos llamados Wyatt y Dimitri de 10 y 8 años, respectivamente.