Los Rolling Stones amenazan con iniciar acciones legales contra Donald Trump

La mítica banda rechaza el uso de sus canciones en los actos de campaña del presidente de los Estados Unidos Crédito: Andrew Timms

28 de junio de 2020 • 08:48

Los Rolling Stones lanzaron en las últimas horas una advertencia contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La banda británica liderada por Mick Jagger informó, a través de su equipo de abogados, que no dudará en demandar al mandatario por el uso que hace de sus canciones en sus actos de campaña de cara a noviembre , luego de que a Trump le llegaran varias notificaciones en las cuales se le solicitaba que deje de hacerlo.

Según indica el comunicado difundido, el equipo legal del grupo ha trabajado con la organización de derechos musicales BMI para detener el uso del material musical de los Stones. "BMI ha notificado a la campaña de Trump, en representación de los Stones, que el uso no autorizado de sus canciones supondrá una violación de su acuerdo de licencias. Si Donald Trump ignora esa exclusión y persiste, entonces afrontaría una demanda por romper el embargo y reproducir música sin licencia'', se informó.

El clásico "You Can't Always Get What You Want'' fue uno de los temas más populares en los actos de Trump, y recientemente pudo ser escuchado nuevamente en el acto que el presidente de los Estados Unidos realizó en Tulsa, Oklahoma , lo cual motivó a la banda a emitir el comunicado en el que anticipa la posible demanda.

Recordemos que la familia del recordado músico Tom Petty también debió manifestarse en contra del empleo del material del artista, y envió una orden de cese y desistimiento después de que Trump utilizara la canción "I Won't Back Down'', también en Tulsa. "Trump no estaba autorizado de ninguna manera a usar esta canción para promover una campaña que deja atrás a demasiados estadounidenses y al sentido común", aseveró la familia de Petty vía Twitter.

"Tanto el fallecido Tom Petty como su familia se oponen firmemente al racismo y la discriminación de cualquier tipo. Tom Petty nunca querría que una canción suya fuera utilizada para una campaña de odio. Al él le gustaba unir a la gente", se remarcaba en el mensaje.