Los shows, la transmisión y los artistas favoritos: todo lo que hay que saber de la próxima ceremonia de Latin Grammy

A la 26° edición de Premios Latin Grammy, Bad Bunny (casi un habitué) llegará como favorito, con 12 nominaciones. Sin, embargo, hay dos que no se quedan muy atrás. Por primera vez en la historia de estos galardones hay músicos argentinos en la pole position. Se trata de CA7RIEL & Paco Amoroso, que obtuvieron 10 nominaciones, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Canción Pop, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Canción Alternativa, Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga.

Este año, la categoría Álbum del Año cuenta con Rauw Alejandro, Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz.

La ceremonia principal se realizará en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. La transmisión (de tres horas) será producida por TelevisaUnivision, y para la Argentina llegará a través de TNT y HBO Max, desde las 22.

Contará con las actuaciones de Pepe Aguilar, Aitana, Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Joaquina, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz y Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera), Grupo Frontera, Kacey Musgraves, Carlos Santana, Raphael, Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso y KAROL G entre muchos otros.

¿Qué más se sabe? Fito Páez y Trueno serán dos de los argentinos que actuaran en la Premiere. Porque varias horas antes habrá, como cada año, una ceremonia previa, en la que se entregarán la mayoría de las estatuillas y también habrá shows.

Fito Páez actuará en la Premiere de los Latin Grammy CHINO LEMUS

Conducida por Kany García y Tiago Iorc, la Premiere contará con las actuaciones de varios artistas nominados: Akapellah (Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina y Mejor Canción de Rap/Hip Hop), Andrés Cepeda (Canción del Año, Mejor Álbum Pop Tradicional y Mejor Canción Pop), João Gomes, Mestrinho y Jota.pê (Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa), Jesse & Joy (Mejor Álbum Pop Tradicional), Judeline (Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Alternativa), Leiva (Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción Pop/Rock), Julia Mestre (Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa y Mejor Canción en Lengua Portuguesa), Fito Páez (Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock), Vivir Quintana (Mejor Álbum Cantautor) y Trueno (Mejor Canción Urbana y Mejor Canción de Rap/Hip Hop). Esta ceremonia será transmitida desde las redes de la academia de la grabación.

Las categorías principales y sus nominados

Álbum del Año

Alejandro Sanz - ¿Y ahora ué?

Bad Bunny - Debí tirar más fotos

Carín León - Palabra de to’s (seca )

) Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

Elena Rose - En las nubes - Con mis panas

Gloria Estefan - Raíces

Joaquina - Al Romper la burbuja

Liniker - Caju

Natalia Lafourcade - Cancionera”

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Vicente García - Puñito de Yocahú

Gloria Estefan Eric Jamison - Invision

Canción del Año

Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Bad Bunny - “Baile Inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker - “Veludo Marrom”

Mon Laferte - “Otra Noche de Llorar”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Grabación del año

Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”

Bad Bunny - “Baile Inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “l Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres Fabulosos”

Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - “Ao Teu Lado”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Zoe Gotusso - “Lara”

Mejor Nuevo Artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor Canción Pop

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”

Nicole Zignago - “Te Quiero”

Shakira - “Soltera”

Yami Safdie & Camilo - “Querida Yo”

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - Debí tirar más fotos

Fariana - Underwater

Nicki Nicole - Naiki

Papatinho - MPC (Música popular carioca)

Yandel - Elyte

Mejor Interpretación de Reggaetón

Bad Bunny - “Voy a Llevarte Pa’ PR”

Lenny Tavárez - “Brillar”

Nicky Jam - “Dile a Él”

Rauw Alejandro & Alexis y Fido - “Baja Pa’ Acá”

Yandel & Tego Calderón - “Reggaeton Malandro”

Mejor Álbum de Salsa

Gilberto Santa Rosa - Debut y segunda tanda, Vol. 2

Issac Delgado - Mira cómo vengo

José Alberto El Canario - Big Swing

Los Hermanos Rosario - Infinito positivo

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Checo Acosta - Son 30

Karen Lizarazo - De amor nadie se muere

Los Cumbia Stars - Baila Kolombia

Peter Manjarrés & Luis José Villa - La jerarquía

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El último baile

Mejor Álbum de Merengue/Bachata

Alex Bueno - El Más completo

Eddy Herrera - Novato apostador

Milly Quezada - Live, Vol. 1 (sesde el Teatro Nacional de República Dominicana)

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Christian Nodal – ¿Quién + como yo?

Mariachi Reyna de Los Ángeles – Alma de reyna 30 aniversario

Pepe Aguilar – Mi suerte es ser mexicano

Mejor Álbum de Banda

Banda MS de Sergio Lizárraga – Edición limitada

Julión Álvarez y su Norteño Banda – 42 18

Luis Ángel “El Flaco” – 25 aniversario (Deluxe)

Mejor Álbum de Música Texana

Bobby Pulido – Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía (Vol. 1 / En Vivo)

El Plan – Imperfecto, Vol. 2

Gabriella – Yo no te perdí

Grupo Cultura – Reflexiones

Juan Treviño – Juan Treviño

Marian y Mariel – El siguiente paso (Live Session)

Mejor Álbum de Música Norteña

Alfredo Olivas - V1V0

El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro

La Energía Norteña – Pasado, presente, futuro

Los Tigres del Norte – La lotería

Pesado – Frente a frente

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Boza & Elena Rose - “Orion (Sistek Remix)”

Ela Minus - “QQQQ”

Imanbek & Taichu - “Ella Quiere Techno”

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - “Rulay en Dubai (Extended)”

Rawayana & Akapellah - “Veneka”

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Carín León – Palabra de to’s (seca)

DannyLux – Leyenda

Grupo Firme – Evolución

Ivan Cornejo – Mirada

Tito Double P – Incómodo

Mejor Canción Regional

Carín León & Maluma – “Si Tú Me Vieras”

Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me jalo”

Grupo Frontera – “Hecha pa’ mí”

Kakalo & Carín León – “Tierra Trágame”

Los Tigres del Norte – “La Lotería”

Lupita Infante – “¿Seguimos o No?”

Mejor Álbum de pop contemporáneo

Aitana - Cuarto azul

Alejandro Sanz - Y ahora qué?

Elena Rose - En las nubes - Con mis panas

Elsa y Elmar - Palacio

Joaquina - Al romper la burbuja

Mejor Álbum de pop tradicional

Andrés Cepeda - Bogotá

Jesse & Joy - Lo que nos faltó decir

Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall

Raquel Sofía - Después de los 30

Zoe Gotusso - Cursi

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Akapellah con Trueno - “Parriba”

Arcángel - “THC”

Big Soto & Eladio Carrión - “El Favorite de Mami”

J Noa & Vakero - “Sudor y tinta”

Trueno - “Fresh”

Trueno

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Alleh & Yorghaki - “Capaz (Merengueton)”

Bad Bunny - “DTM”

FJay Wheeler- “Roma”

Tokischa & Nathy Peluso - “De Maravisha”

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - “La Plena (W Sound 05)”

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Alain Pérez – Bingo

Mike Bahía – Calidosa

Pedrito Martínez – Ilusión óptica

Puerto Candelaria – Fiesta candelaria

Vicente García – Puñito de Yocahú

Mejor Canción Tropical

Fonseca & Rawayana – “Venga lo que Venga”

Fonseca & Rubén Blades – “Nunca Me Fui”

Gilberto Santa Rosa – “Ahora o nunca”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Luis Enrique – “La foto”

Techy Fatule – “Cariñito”

Víctor Manuelle – “Si Volviera Jesús”

Mejor Álbum de Rock

A.N.I.M.A.L. - Legado

Eruca Sativa - A tres días de la Tierra

Fito Páez - Novela

Leiva - Gigante

Marilina Bertoldi - Luna en Obras (En Vivo)

Mejor Canción de Rock

A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Ali Stone - “TRNA”

Eruca Sativa - “Volarte”

Fito Páez - “Sale el Sol”

Renee - “La Torre”

Mejor Álbum de Pop/Rock

Bandalos Chinos - Vándalos

Dani Martín - El último día de nuestras vidas

Diamante Eléctrico - Malhablado

Lasso - Malcriado

Morat - Ya es mañana

Renee - R

Mejor Canción de Pop/Rock

Debi Nova - “Tu Manera de Amar”

Joaquín Sabina - “Un último vals”

Joaquina - “No llames lo mío nuestro”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres fabulosos”

Lasso - “Lucifer”

Leiva - “Ángulo muerto”

Mejor canción de raíces

Anita Vergara & Tato Marenco - “Ella”

Bad Bunny - “Lo que le pasó a Hawaii”

Luis Enrique & C4 Trío - “Aguacero”

Monsieur Periné con Bejuco - “Jardín del paraíso”

Natalia Lafourcade - “El Palomo y la Negra”

Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como quisiera quererte

Mejor Canción Urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso - “XQ Eres Así”

Bad Bunny - “DTMF”

Bad Bunny - “La mudanza”

Maluma - “Cosas pendientes”

Trueno & Young Miko - “En la city”

Mejor Álbum de Música Alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

Judeline - Bodhiria

Latin Mafia - Todos los días todo el día

Marilina Bertoldi - Para quién trabajas Vol. I

Rusowsky - Daisy

Mejor Canción de Música Alternativa

Bandalos Chinos - “El Ritmo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Judeline - “Joropo”

Latin Mafia - “Siento Que Merezco Más”

Paloma Morphy - “(Sola)”

Mejor Canción en Lengua Portuguesa