Con una demora de casi dos horas, supuestamente por problemas técnicos en las pantallas, María Becerra comenzó casi a las 11 de la noche del viernes el primero de los dos shows que programó en el estadio de River Plate. La “Nena de Argentina”, como también se la conoce (entre otros apodos que va sumando a su carrera) convocó a miles de fans, mayoritariamente jóvenes y adolescentes en el Monumental de Nuñez, que aguardaron con estoicismo. Finalmente, Becerra comenzó con buena parte del repertorio de sus dos producciones discográficas, Animal (2021) y La Nena de Argentina (2022) más otros hits que grabó en colaboración con artistas de nuestro país y del exterior. “Perreo furioso”, “Hace rato”, “Wow Wow” (aquel tema que hace unos años grabó con Becky G) e “Inspiradora” fueron algunos de los temas elegidos para el primer tramo del recital.

Luego de ese comienzo de perfil marcadamente reggaetonero, habrá matices para que la cantante pueda pasear por el pulso más rockero de su lista, los toques “afro”, las baladas y también por esas bachatas que le gustan. Uno de sus más recientes estrenos es, justamente, una bachata, “Así es la vida”, que grabó con Enrique Iglesias y que también forma parte de este espectáculo. En sintonía con muchos shows internacionales, esta producción de Becerra, que se perfila como una gira de conciertos, apunta a que cada canción quede representada como un número en sí mismo, con una puesta en escena de características propias, según el matiz que cada tema tiene, y más allá de la propuesta de nutrir el show con invitados especiales para cada noche.

Una tarde de fiesta para las fans

Mas que como un recital, estos River de María Becerra estuvieron planteados como minifestivales. Porque para que la gente llegara temprano se convocó a otros artistas para hacer la previa. Para las 20, el estadio estaba prácticamente colmado. Si bien la cantante convoca mayoritariamente a jóvenes y adolescentes, también había muchos padres acompañando a sus hijos. Margarita y su hija Violeta (11) habían llegado a las cuatro de la tarde desde Concordia. “Vinimos en plan de fin de semana de chicas. Nos quedamos hasta el domingo. Vinimos con otra mamá y una amiga de Violeta, pero son más altas y se fueron más cerca del escenario”, decía . También confesaba que les hubiera gustado que el viaje desde Entre Rios hubiera sido semanas atrás, para el show de Luis miguel. “Pero, también nos gusta María, nos parece re copada y re polenta”, contaba Margarita.

Mientras tanto, Violeta hacía un repaso de los temas que tenía ganas de escuchar durante el recital y esperaba una coreo que Becerra había compartido desde su canal de Whatsapp.

La espera para el recital de María Becerra en River, cuando nadie sospechaba aún que un problema técnico demoraría el comienzo casi dos horas X

Mas allá , Matías (46) y su hija Isabella (10) también esperaban el gran show. “Es el tercer recital que veo en mi vida y el primero con ella -decía el padre, orgulloso-. En realidad, nos regalaron las entradas y hoy a las 5 de la tarde nos enteramos que podíamos venir. La pasé a buscar por el colegio y salimos para acá.”

Entre el público, los grupos de amigas veinteañeras fueron mayoría. Antonella y Luciana compraron las entradas apenas se pusieron a la venta. Se confiensan menos fans que muchas otras de las que estaban a su alrededor (“Hay algunas que vinieron a hacer la cola a las 2 de la mañana”). Pero, igualmente, tenían mucha expectativa por lo que iban a escuchar. “Sé que va a ser un muy buen show -pronosticaba Luciana-. Tiene que darlo todo, porque es un River”.

Nueva etapa

La actuación de viernes y de sábado (los que no consiguieron entradas podrán disfrutarla a través del canal 605 de Flow, desde las 21), representan la plataforma ideal para una nueva etapa que María comienza en la difusión de su trabajo.

Dos horas más tarde de lo previsto, pero el público soportó estoico la demora del inicio Diego Spivacow/AFV

Por un lado, tiene en su haber una buena lista de colaboraciones con artistas tanto de la Argentina como del exterior. Desde 2019, sus canciones treparon alto en las plataformas de música digital. En las estadísticas de Spotify surgen datos curiosos. Los fans de Becerra escuchan el doble de canciones que el resto del promedio de los fans de la plataforma. En Argentina, los usuarios escuchan aproximadamente seis temas por semana, mientras que a nivel global reproducen alrededor de 4. El dato duro reafirma su crecimiento. Los streams aumentaron un 1330% desde el 2020. Esto contempla países lejanos de la Argentina, donde alcanzó más de 1.000.000 de reproducciones. En países como Turquía e India, creció entre 80% y 100%, y en otros como Japón y Polonia, entre un 20% y 50%. Además, tuvo un crecimiento notable de más del 50% en España. Y es justamente allí hacia donde La Nena de Argentina quiere apuntar.

Porque, por otro lado, su sed de popularidad no será fácil de saciar. A eso se refirió anteayer, durante la conferencia de prensa que ofreció a propósito de estos shows en River: “Ahora estoy en un momento de extrema felicidad, después de haber pisado la cancha. Re entiendo lo que le pasó a Duki al preguntarse: ‘Después de esto, ¿qué viene?’. Me da ganas de seguir peleándola y de poder llegar, el día de mañana, a un estadio en España o el Azteca de México. Queda mucho por recorrer todavía. Soy muy chiquita, tengo vitalidad, energía y salud, gracias a Dios”. Y aseguró que no se le van a caer los anillos cuando vaya a los Estados Unidos y tenga que cantar para 400 personas. “¡No soy tan famosa!”, completó.

Durante la conferencia , además, puso su creciente éxito en el contexto de la situación social y política de nuestro país. “Soy consciente de lo que está pasando y está completamente bien expresarme al respecto. Hay muchas minorías, muchas personas que no se sienten escuchadas y están viviendo cosas completamente injustas. Tener a alguien de esas voces grandes, por así decirlo, que esté bancando y apoyando me parece piola. En cualquier causa por la que esté viendo una injusticia y yo pueda ayudar, aportar, informar o visibilizar me parece que es lo correcto. La responsabilidad la tuve desde siempre. Yo sé lo que es que se te inunde la casa, que no anden bien las cloacas, que no te puedan comprar el juguete que querés. También sé lo que es haberme mandado a un montón de castings y que nadie me diera pelota”. Y luego agregó: “Me parece copado que suceda este show y que la gente se lleve una linda experiencia. En algunos casos, las entradas fueron regalos de cumpleaños. Sé lo que conlleva comprar una entrada. Es un momento difícil del país, y valoro mucho eso. Va a valer la pena todo lo que invirtieron en esta entrada”, dijo y ahora salió “a la cancha”, para demostrarlo, durante algo más de dos horas.

María Becerra en conferencia de prensa, previo a su primer show en el Estadio de River NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

También habló de ese crecimiento exponencial que tuvo su carrera en el último lustro. Como si viajara a su pasado, se puso en la piel de la María de Los Angeles niña, que vivía en la localidad y Quilmes, y ensayó, a pedido de los periodistas, una reflexión al respecto: “Creo que esa María chiquita admiraría muchas cosas. Era completamente distinta, llena de miedos e inseguridades. No sabía poner límites. No sabía hacerse respetar. Tenía muchos defectos; muchas cosas por arreglar. Hoy en día soy una persona completamente distinta. Creo que estaría orgullosa de la persona en la que me convertí. Me hago respetar, sé poner mis límites, amo lo que hago sin ningún tipo de vergüenza. Antes, eso me mataba”.

Empoderada

Hay más para sumar al contexto de estos dos shows. Semanas antes, estos recitales fueron promocionados como los de la primera cantante argentina en dar shows como solista en el Estadio de River Plate. Empoderada, Becerra llegó a este escenario, que cada vez con más frecuencia el fútbol le presta a la música, con otro reconocimiento reciente.

A mediados de este mes fue nombrada -junto a otras seis galardonadas- con la distinción Billboard Women in Music Global Force. Según la producción de los Billboard Women In Music Awards, “los medios de Billboard de todo el mundo han seleccionado cuidadosamente a estas homenajeadas -Karol G, Kylie Minogue y Young Miko, entre otras- reconociendo sus contribuciones innovadoras como cantantes, compositoras, músicas y productores. La elección de María Becerra para representar a Argentina deja en evidencia su notable talento e influencia en la escena global. Celebra sus increíbles habilidades musicales y su capacidad para combinar a la perfección diferentes estilos en un sonido único”, expresaron mediante un comunicado.

