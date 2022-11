Mariah Carey no puede ser la “Reina de la Navidad” porque otra cantante se opone

escuchar

Desde hace 28 años, Mariah Carey es una de las protagonistas indiscutibles de la Navidad relegando para muchos a un segundo puesto al mismísimo Papá Noel. Aunque todavía falta más de un mes para que llegue la festividad, la cantante ha recibido con antelación el peor regalo que le podían hacer: le negaron el título de la “Reina de la Navidad”. En marzo de 2021, la cantante comenzó los trámites para registrar la marca “Queen of Christmas”, además de otras frases relacionadas con las navidades (como QOC o Princess of Christmas), para poder vender su propia línea de productos.

Este martes, la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de los Estados Unidos falló en contra de su intento. Mariah Carey ya no podrá vender productos personales como fragancias, discos, accesorios para perros e incluso anteojos de sol bajo esos nombres. Cada invierno, su canción “All I Want for Christmas Is You”, el villancico más rentable de la historia, le reporta cerca de 2,5 millones de dólares solo en royalties. Desde su publicación hace casi tres décadas, la artista ha ganado más de 60 millones de dólares con esta canción. Unas cifras que le han servido para ser coronada popularmente como la “Reina de la Navidad”, aunque ya está confirmado que no podrá utilizar ese apelativo para hacer más negocio.

La historia no termina aquí. Una tercera persona, ajena a la cantante, ha estado involucrada en el proceso y podría haber sido la causa principal de que le denieguen la marca a Carey. Elizabeth Chan, quien dice ser “la única artista pop navideña a tiempo completo del mundo”, y que acumula poco más de 5000 oyentes en Spotify, presentó a principios de 2022 una declaración ante la Junta de Apelaciones de Marcas registradas de los EE.UU. para impedir que se aprobara la inscripción solicitada por Carey. La solicitud de la estrella de la música ha sido denegada precisamente porque su empresa no ha respondido a las preguntas de la oficina de patentes a raíz de la oposición de Chan y los motivos que esta ha expuesto.

“La Navidad llegó mucho antes que cualquiera de nosotros en la tierra, y con suerte se quedará mucho después. No es lo correcto, la Navidad es para todos. Está destinada a ser compartida, no a ser propiedad de nadie”, explicó Chan en una entrevista al medio estadounidense Variety tras presentar su recurso. En los últimos 10 años, Chan ha lanzado 12 discos de temática navideña; en 2018, en la revista New Yorker publicó un reportaje en el que la denominaron como “la Reina de la Navidad” y, tres años más tarde, publicó un álbum con ese título. Ella misma también se describe como “La Reina de la Navidad” en la bio de su cuenta de Instagram, donde tiene 3600 seguidores. De ahí que se interpusiera en los deseos de Mariah Carey.

Después de conocerse la resolución, Chan ha hablado por primera vez al medio estadounidense Page Six: “Hice esto para proteger y salvar la Navidad. Mi objetivo era hacer frente a la intimidación no solo para protegerme a mí, sino también para proteger a las futuras Reinas de la Navidad”. Su abogado, Louis Tompros de WilmerHale, publicó también un comunicado: “Este fue un caso clásico de acoso de marca registrada. Estamos satisfechos con la victoria y encantados de haber podido ayudar a Elizabeth a luchar contra los excesivos registros de marcas de Carey”.

Por el momento, Carey no se ha pronunciado sobre lo sucedido. Cada día que pasa, “All I Want for Christmas Is You” suma más reproducciones y conforme se acerquen las fechas navideñas, estas cifras irán subiendo. Aunque para la artista, la Navidad ya comenzó hace dos semanas. ¿Para qué esperar cuándo puede ser ella misma quien decida cuándo su tema vuelve a posicionarse entre las canciones más escuchadas del mundo?

EL PAIS

Temas Mariah Carey