Mi amigo invencible: perder y ganar en la senda de la transición

Mi amigo invencible

Nuestra opinión: Buena

Dutsiland: "Desayuno continental", "Fósil", "Bip-bip no me hables", "Nadie en la casa", "Batalla gigante", "Dutsiland", entre otros

Mi Amigo Invencible quizá fue el primer grupo mendocino que inauguró esta nueva era de oro de las bandas puntanas en Buenos Aires (Usted Señalemelo, Simón Poxirán, etcétera). Pero como buenos pioneros notaron que el chiste se estaba gastando. Entraron en un impasse de cuatro años; su anterior disco, La danza de los principiantes, es de 2015 y, ahora, vuelven con Dutsiland con una idea más amoldada a un sonido de pop global y menos rasgos localistas. En la ecuación ganan y pierden. Por un lado, hay temas como "Fósil" que remiten a los mexicanos Zoe, donde la propuesta parece conquistar nuevas atmósferas, y en otros, como "Desayuno continental" o "Bip-bip no me hables", se acercan a cierto pop Vía Flaminia en línea con la banda de zona norte, Bándalos Chinos. Ahí no hacen diferencia y suenan más del montón. Incluso, el sábado pasado de la presentación del disco participó Goyo Degano, el cantante de esa banda amiga como invitado. En esta nueva etapa, el grupo convocó a Luke Temple para producir y grabar el disco, y la mezcla fue realizada por John McEntire (Tortoise y productor de Yo La Tengo y Stereolab) en EE.UU.. O sea: la banda dejó atrás la edad de la inocencia y, esa transición, se nota: perdieron humor y rock, ganaron musicalidad.