Michael Bublé vuelve a la Argentina

El crooner canadiense traerá sus éxitos del Songbook norteamericano y de su última producción discográfica Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2019 • 12:24

Michael Bublé se presentará el sábado 17 de octubre de 2020 en el Movistar Arena con su espectáculo An Evening With Michael Bublé, que incluirá los grandes éxitos del crooner del Songbook norteamericano, que incluyen desde sus hits navideños como "White Christmas", "All I Want For Christmas is You" y "Christmas (Baby Please Come Home)" hasta canciones emblema de su repertorio, como "Haven't Met You Yet".

Las entradas para el show del cantante canadiense tendrán una preventa exclusiva para clientes de BBVA desde el martes 17 de este mes, a las 12. La venta general comenzará el viernes 20 en la página de Movistar Arena.

La visita del artista a nuestro país, ganador de cuatro premios Grammy, está incluida en una gira de cinco shows en Sudamérica, que comenzará en Santiago de Chile e incluirá las ciudades brasileñas de Curitiba, San Pablo y Río de Janeiro.