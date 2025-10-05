Luisana Lopilato compartió su soñado álbum familiar en París

Luisana Lopilato fue una de las protagonistas de la Semana de la Moda en París y, fiel a su estilo, viajó con todo su grupo familiar para disfrutar de la capital francesa. La actriz argentina mostró todos los detalles de la experiencia en su cuenta de Instagram y compartió un soñado álbum de fotos familiares, que enterneció a sus millones de seguidores.

“Algunas fotos de París y todo el amor que hizo este viaje inolvidable”, escribió la actriz en el carrusel, donde la primera foto se la ve sonriendo y abrazada a su marido, el cantante canadiense Michael Bublé, con la Torre Eiffel de fondo, en una postal para el recuerdo. En otra de las fotos, se la ve caminando junto a sus cuatro hijos: Noah, de 12 años; Elías, de 9; Vida, de 7; y Cielo, de 3 años. La familia es muy unida y, según contó la exCasados Con Hijos, una de las condiciones que pone para viajar fuera de su casa en Canadá es poder llevar a sus hijos. De esta manera, el viaje de trabajo de Luisana se volvió un espectacular viaje familiar por la capital francesa.

El posteo de Luisana en su cuenta de Instagram

Lopilato fue una de las protagonistas más comentadas de la Semana de la Moda en París 2025. La actriz y modelo argentina desfiló el pasado 29 de septiembre en el evento “Le Défilé L’Oréal Paris”, realizado frente al Hôtel de Ville, donde lució un deslumbrante vestido rojo ajustado con escote en V, aberturas laterales y falda estilo sirena. El look se completó con sandalias de taco alto en tono off white, cabello suelto con ondas y labios rojos, logrando una aparición que no pasó desapercibida y que recibió múltiples elogios del público y la prensa especializada.

La actriz fue una de las figuras principales del evento (Foto: @luisanalopilato)

En la pasarela, Lopilato compartió escenario con reconocidas figuras internacionales como Jane Fonda, Eva Longoria, Kendall Jenner y Helen Mirren. Embajadora de L’Oréal en Argentina, la artista expresó su orgullo por representar al país en un acontecimiento de tal magnitud.

Además, contó con el apoyo de su esposo, quien celebró su participación y la acompañó en París. A través de sus redes sociales, Lopilato compartió imágenes y videos del backstage, transmitiendo la emoción por este nuevo hito en su carrera internacional. “Las vacaciones pueden ser escasas, pero este amor es constante. Nunca daré por sentado el regalo de esta vida juntos. Simplemente me siento agradecido por cada aventura contigo”, escribió Bublé en su cuenta de Instagram donde compartió las fotos con su mujer.

Luisana lleva siempre a toda su familia a sus viajes (Foto: @luisanalopilato)

La Semana de la Moda de París, también conocida como Paris Fashion Week, es uno de los encuentros más influyentes de la industria de la moda mundial. Se celebra dos veces al año para presentar las colecciones de primavera/verano y otoño/invierno. En 2025, la edición primavera/verano 2026 se desarrolla entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre, con desfiles en escenarios icónicos como el Carrousel du Louvre y otros espacios emblemáticos de la capital francesa.

La argentina se robó todas las miradas en París (Foto: @luisanalopilato)

Considerada una de las “cuatro grandes” junto con las fashion weeks de Londres, Milán y Nueva York, esta edición se perfila como histórica. No solo reúne a grandes casas y diseñadores emergentes, sino que también refleja un nuevo impulso para el sector del lujo en un contexto de transformaciones económicas y comerciales.

Dentro de ese evento de tal relevancia a nivel mundial, Luisana se hizo un espacio para compartir con su marido y sus hijos en la capital francesa. Los viajes familiares para ellos son una constante, sin embargo, no por eso dejan de ser momentos únicos que son compartidos a sus millones de seguidores en las redes sociales.