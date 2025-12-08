Las fotos del emotivo encuentro entre Luisana Lopilato con el Papa León XIV en el Vaticano
La actriz compartió con sus seguidores el momento especial, al que acudió junto a Michael Bublé; además redactó un texto reflexivo por la ocasión
- 2 minutos de lectura'
Luisana Lopilato emocionó a sus seguidores este lunes tras el posteo en su cuenta de Instagram de un carrusel con fotos del encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano. Luego del Concierto con los Pobres, la actriz y Michael Bublé se acercaron al líder de la Iglesia Católica y le extendieron un cálido saludo.
La argentina fue sin sus hijos y vistió un atuendo rojo, algo que pudo parecer como una ruptura del protocolo de vestimenta, pero que para todo el mundo pasó desapercibido debido al texto reflexivo que redactó después del encuentro.
“¡Dios es grande! Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre. A veces Dios nos regala momentos que nos recuerdan lo realmente importante. Fue un momento lleno de emoción… Pero también lleno de orgullo. Porque no puedo ni siquiera poner en palabras lo orgullosa que estoy de Mike”, empezó Lopilato.
“Tal como se lo dije puertas para adentro: ‘No voy a aguantar, voy a llorar todo’. Y sí… así fue. Verte ahí, ver lo que lograste, ver cómo te moviste con esa fuerza tan tuya… fue increíblemente increíble. No existe nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste vos, de la manera en que lo hiciste. Sos muy, muy increíble”, expresó la actriz en referencia a su esposo.
Este hecho se dio en el marco de la sexta edición del Concierto con los Pobres del Vaticano, que se celebró el 6 de diciembre. Según Vatican News, este evento empezó en 2015, con el objetivo de ofrecerle a las personas sin hogar, migrantes, detenidos con permisos especiales y personas con dificultades mentales y sociales un show de calidad. “Tras la función, se distribuye una cena y artículos de consuelo a quienes los necesitan”, indicaron desde el medio.
Otras noticias de Celebridades
"No tiene precio". Son argentinas, tienen una pastelería en Ámsterdam y se les sentó a almorzar Máxima
"Que me quedes tú". Se amaron a primera vista, fueron la pareja explosiva de los 2000 y ahora se hacen guiños en público
"Armá una buena valija". Colapinto reveló qué hará en las vacaciones y lo “apuró” a Gasly
- 1
La noche de Mirtha: del look en negro de la Chiqui a la confesión sobre los llamados que le hace Antonio Banderas
- 2
La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica
- 3
Teatro Colón: una gala de excelencia musical para celebrar los 100 años de su Coro y Orquesta Estable
- 4
La reacción de Sydney Sweeney ante los rumores de haberse sometido a una cirugía estética: “No tienen idea”