Las fotos del emotivo encuentro entre Luisana Lopilato con el Papa León XIV en el Vaticano

Luisana Lopilato emocionó a sus seguidores este lunes tras el posteo en su cuenta de Instagram de un carrusel con fotos del encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano. Luego del Concierto con los Pobres, la actriz y Michael Bublé se acercaron al líder de la Iglesia Católica y le extendieron un cálido saludo.

El encuentro con el Papa León XIV tuvo lugar el 6 de diciembre en el marco del Concierto con los Pobres del Vaticano (Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

La argentina fue sin sus hijos y vistió un atuendo rojo, algo que pudo parecer como una ruptura del protocolo de vestimenta, pero que para todo el mundo pasó desapercibido debido al texto reflexivo que redactó después del encuentro.

La pareja estuvo presente durante el acto que ofició el Papa León XIV (Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

“¡Dios es grande! Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre. A veces Dios nos regala momentos que nos recuerdan lo realmente importante. Fue un momento lleno de emoción… Pero también lleno de orgullo. Porque no puedo ni siquiera poner en palabras lo orgullosa que estoy de Mike”, empezó Lopilato.

Lopilato aseguró que lloró durante todo el evento (Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

“Tal como se lo dije puertas para adentro: ‘No voy a aguantar, voy a llorar todo’. Y sí… así fue. Verte ahí, ver lo que lograste, ver cómo te moviste con esa fuerza tan tuya… fue increíblemente increíble. No existe nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste vos, de la manera en que lo hiciste. Sos muy, muy increíble”, expresó la actriz en referencia a su esposo.

El tierno texto en dedicatoria de Luisana Lopilato por el concierto que ofició Michael Bublé (Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

Este hecho se dio en el marco de la sexta edición del Concierto con los Pobres del Vaticano, que se celebró el 6 de diciembre. Según Vatican News, este evento empezó en 2015, con el objetivo de ofrecerle a las personas sin hogar, migrantes, detenidos con permisos especiales y personas con dificultades mentales y sociales un show de calidad. “Tras la función, se distribuye una cena y artículos de consuelo a quienes los necesitan”, indicaron desde el medio.