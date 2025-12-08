LA NACION

Las fotos del emotivo encuentro entre Luisana Lopilato con el Papa León XIV en el Vaticano

La actriz compartió con sus seguidores el momento especial, al que acudió junto a Michael Bublé; además redactó un texto reflexivo por la ocasión

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Luisana Lopilato conoció al Papa León XIV y expresó su emoción en las redes sociales
Luisana Lopilato conoció al Papa León XIV y expresó su emoción en las redes sociales(Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

Luisana Lopilato emocionó a sus seguidores este lunes tras el posteo en su cuenta de Instagram de un carrusel con fotos del encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano. Luego del Concierto con los Pobres, la actriz y Michael Bublé se acercaron al líder de la Iglesia Católica y le extendieron un cálido saludo.

El encuentro con el Papa León XIV tuvo lugar el 6 de diciembre en el marco del Concierto con los Pobres del Vaticano
El encuentro con el Papa León XIV tuvo lugar el 6 de diciembre en el marco del Concierto con los Pobres del Vaticano(Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

La argentina fue sin sus hijos y vistió un atuendo rojo, algo que pudo parecer como una ruptura del protocolo de vestimenta, pero que para todo el mundo pasó desapercibido debido al texto reflexivo que redactó después del encuentro.

La pareja estuvo presente durante el acto que ofició el Papa León XIV
La pareja estuvo presente durante el acto que ofició el Papa León XIV(Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

“¡Dios es grande! Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre. A veces Dios nos regala momentos que nos recuerdan lo realmente importante. Fue un momento lleno de emoción… Pero también lleno de orgullo. Porque no puedo ni siquiera poner en palabras lo orgullosa que estoy de Mike”, empezó Lopilato.

Lopilato aseguró que lloró durante todo el evento
Lopilato aseguró que lloró durante todo el evento(Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

“Tal como se lo dije puertas para adentro: ‘No voy a aguantar, voy a llorar todo’. Y sí… así fue. Verte ahí, ver lo que lograste, ver cómo te moviste con esa fuerza tan tuya… fue increíblemente increíble. No existe nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste vos, de la manera en que lo hiciste. Sos muy, muy increíble”, expresó la actriz en referencia a su esposo.

El tierno texto en dedicatoria de Luisana Lopilato por el concierto que ofició Michael Bublé
El tierno texto en dedicatoria de Luisana Lopilato por el concierto que ofició Michael Bublé(Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

Este hecho se dio en el marco de la sexta edición del Concierto con los Pobres del Vaticano, que se celebró el 6 de diciembre. Según Vatican News, este evento empezó en 2015, con el objetivo de ofrecerle a las personas sin hogar, migrantes, detenidos con permisos especiales y personas con dificultades mentales y sociales un show de calidad. “Tras la función, se distribuye una cena y artículos de consuelo a quienes los necesitan”, indicaron desde el medio.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Del look en negro de la Chiqui a la confesión sobre los llamados que le hace Antonio Banderas
    1

    La noche de Mirtha: del look en negro de la Chiqui a la confesión sobre los llamados que le hace Antonio Banderas

  2. La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica
    2

    La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica

  3. Una gala de excelencia musical para celebrar los 100 años de su Coro y Orquesta Estable
    3

    Teatro Colón: una gala de excelencia musical para celebrar los 100 años de su Coro y Orquesta Estable

  4. La reacción de Sydney Sweeney ante los rumores de una cirugía estética
    4

    La reacción de Sydney Sweeney ante los rumores de haberse sometido a una cirugía estética: “No tienen idea”

Cargando banners ...