La sorpresiva aparición de Luisana Lopilato y Michael Bublé en la docuserie de Eugene Levy

Luisana Lopilato comenzó a actuar a los 10 años y, desde ese momento, no paró. Pese a que se instaló en Canadá junto a Michael Bublé, con quien se casó y se convirtió en madre de cuatro niños, la actriz argentina no dejó nunca de trabajar y hasta apostó a proyectos que la llevaron a distintos puntos del planeta. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió al revelar la participación que hizo desde el país en el que reside.

Luisana Lopilato sorprendió con un nuevo proyecto junto a Eugene Levy (Foto: Captura Instagram/@luisanalopilato)

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula siete millones de seguidores, la ex Rebelde Way replicó el adelanto de The Rluctant Traveler -El viajero reacio con Eugene Levy-, la docuserie que el reconocido actor estrenó en 2023 y en la que todavía trabaja junto a Apple TV.

En las imágenes del documental, el cual retrata a Levy mientras viaja a destinos espectaculares de todo el mundo, y explora hoteles, lugares y culturas de una manera humorística y reacia, se la pudo ver junto a su marido. “Corran a ver el nuevo capítulo de Reluctant Traveler. Eugene, qué honor tu visita”, escribió y agregó: “No se pierdan mi participación ideal”. Los mensajes acompañaron el recorte que dejó ver solo el comienzo de todo lo que compartieron en la casa en la que la actriz y el artista viven en Vancouver.

“Dos leyendas canadienses. Una excursión en Vancouver increíblemente pintoresca. The Reluctant Traveler (El Viajero Reacio) — Ya Disponible", fue el anuncio de la plataforma de streaming que la misma Luisana publicó en sus stories y el cual demuestra el vínculo que la pareja y el protagonista de la saga de American Pie tienen.

Levy y Bublé juntos en Vancouver (Foto: Captura Instagram/@AppleTV)

Desde que se encontraron, Levy evidenció su admiración por el compositor de 50 años. “Si mi lista de deseos estuviera compuesta por personas en vez de lugares, esta leyenda canadiense estaría en ella”, comentó el conductor de la producción. Acto seguido, el cantante exclamó: “Bienvenido a la costa oeste de Canadá, amigo”.

En medio de la grabación, se notó la intranquilidad de Bublé. “Estoy realmente nervioso”, se sinceró. Rápidamente, Levy demostró su ingenio cómico al replicar con un irónico “¡Sorpresa!”. El diálogo continuó de forma espontánea cuando el cantante, preocupado por su imagen, le comentó: “¿Qué tal quedó mi pelo luego de quitarme esto? ¿Estoy presentable?”. A lo que la estrella de cine, con total honestidad y gracia, sentenció: “Tu pelo está fantástico, pero debo ser sincero: esta sería exactamente la frase que habría dicho yo tras quitarme el casco”.

El encuentro entre Levy y Lopilato (Foto: Captura Apple TV)

La presentación de Luisana Lopilato a Eugene Levy estuvo repleta de risas. Tras un rápido intercambio con Bublé sobre el hielo en la cocina de su vivienda, él la presentó: “Eugene, esta es mi esposa Luisana”. La argentina, con humor, bromeó: “Oh, huele muy bien“. Y cuando él le preguntó cómo estaba, ella agregó: “Bien. Gracias por hacer que la casa huela muy mal, no huele bien”.

Algunos de los comentarios de los fanáticos de Levy y bublé (Foto: Captura Instagram/@AppleTV)

La noticia sobre la participación de Lopilato y Bublé no tardó en generar revuelo en el perfil de Instagram de Apple TV. “Me encantó este episodio. Muy divertido. ¡Me hizo reír y sonreír todo el camino!“; ”¡Solo estoy viendo esto, Michael y mi familia y yo pasamos nuestro segundo verano de vacaciones en White Rock y North Vancouver! Soy de Calgary y nos encantó absolutamente, la gente, la comida y el ambiente. ¡Gracias por mostrarle a Eugene una de las mejores partes de Canadá!" y “Mis dos de mis canadienses favoritos. ¡Necesitamos más de este dúo!“, fueron solo algunos de ellos.