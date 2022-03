Miley Cyrus juega de local: tras esquivar seguridad y protocolos, se acercó a saludar a sus fans argentinos

“¿Es ella o una doble?” La pregunta se volvió obligada cuando se la vio a Miley Cyrus, ya en suelo porteño, saludando a sus fans , vallado mediante, camuflada por unas gafas espejadas gigantes. La respuesta llegó enseguida: “Es ella. Se está yendo a la prueba de sonido”, informaron desde la producción del festival Lollapalooza Argentina.

“Diosa. Tiene más rock en sangre que muchos rockers de acá”, acotó alguien más. La conversación podría haber sucedido tanto en la calle, cerca de un famoso hotel de Puerto Madero, como en las redes sociales, donde su visita se transformó, claro, en trending topic, anticipando su primer encuentro con los fans argentinos, antes del recital que dará este viernes, como uno de los números centrales del Lollapalooza Argentina 2022. La MileyManía ( #MileyEnArgentina ) está en su mejor momento.

Miley Cyrus se copó y salió a saludar a sus fans. pic.twitter.com/f8Wet4tznr — Real Time 📈 (@RealTimeRating) March 17, 2022

Mucha seguridad, por todos lados, pero esta diva del pop no le tiene miedo a romper protocolos. Por eso, apenas salió del hotel para ir a la prueba de sonido en el Hipódromo de San Isidro, se topó con sus fans y no dudó en acercarse para regalar algunas selfies. Al parecer, todavía no se aclimató a la temperatura local, que hoy pasó los 30 grados. A pesar de lucir un short negro cortísimo, las mangas largas de su remera multicolor, las botas hasta las rodillas y un par de guantes al tono, no estaban en sintonía con la sensación térmica de este marzo cálido. Pero todavía tiene tiempo, hasta mañana, para aclimatarse.

Ese no fue el único guiño que Miley hizo para los fans argentinos. Ayer se conoció la historia de Javier Ventura, un joven jujeño que no tenía dinero para ir a verla al festival pero su caso se hizo viral y la cantante lo invitó.

“Le dije a mi sobrino que estaba ahorrando para ir al Lollapalooza para ver a Miley Cyrus. Lo que nunca me hubiera esperado es que saliera a la calle a vender sus juguetes para acompañarme”, escribió Javier Ventura en su cuenta de Twitter y de inmediato su historia se viralizó. El fin de la situación se dio como todo fan sueña que sea: con un mensaje de su ídola. Y es que el texto llegó hasta la intérprete de 29 años que no tardó en reaccionar y darle una sorpresa. “Todavía no lo puedo creer”, reveló el joven jujeño a LA NACION, aún sorprendido.

A Miley la esperan días agitados porque su agenda es extremadamente intensa. Este viernes, en el Lolla de San Isidro. El sábado estará en Santiago de Chile. El 21 arribará a Colombia, para actuar en Bogotá. El 23 pisará suelo guaraní, porque le toca cantar en Asunción del Paraguay y el 26 llegará a Brasil. Allí tiene un recital programado en San Pablo. Las actuaciones de Argentina, Chile y Brasil son dentro del marco del Lollapalooza de cada país.

Durante todo el día, mientras todas las miradas estaban puestas en Miley, otros salieron a la caza de su hermana, o simplemente se la encontraron en un bar de Palermo. La DJ Brandi Cyrus, hermana mayor de Miley, fue una de las artistas agregadas a último momento en la grilla del festival, luego de que se anunciaran varias cancelaciones. ¿Es ella o una doble? Que cada uno saque sus propias conclusiones.

Vale recordar que días atrás se anunció que una de las figuras más esperadas este año, C. Tangana, no será parte de esta edición del festival. Cuando se conoció la noticia, los productores locales dieron a conocer el reacomodamiento de una grilla, que también sufrió otras bajas: “Debido a circunstancias imprevistas, ajenas a la producción y relacionadas al Covid-19, Jane’s Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard no darán sus shows en Latinoamérica. Sin embargo, estamos felices de confirmar su participación en la edición Lollapalooza Argentina 2023″, informaron. Además de Brandi Cyrus, otro artista que se suman en este reacomodamiento de programación es el cantante estadounidense Two Feet, quien subirá a uno de los escenarios del festival el sábado.