Jimmy Cobb tenía 91 y era el último sobreviviente del quinteto de Miles Davis que registró Kind of Blue

El legendario baterista de jazz Jimmy Cobb, último sobreviviente del quinteto que acompañó a Miles Davis en el mítico disco Kind of Blue , murió a los 91 años , en Nueva York, a causa de un cáncer de pulmón, según confirmó su mujer, Eleana Tee Cobb.

Como señala Yahvé M. de la Cavada en el obituario del diario español El País, "Cobb es responsable de uno de los momentos más perfectos e irrepetibles de la historia del jazz: el sonido del plato que abre el solo de Davis en la primera pieza de Kind of Blue, "So What", y el groove con el que acompaña al trompetista a partir de ese momento. Todo su papel en el álbum es extraordinario, como el del resto de músicos implicados, pero este pasaje está sin duda entre los más vibrantes y memorables jamás registrados en disco".

De formación autodidacta, el baterista se había iniciado en su Washington natal, a principios de los años 50, con artistas como Billie Holiday, Charlie Rouse, Frank Wess, Earl Bostic y Dizzie Gillespie, entre otros.

Sin embargo, fue su unión con Miles Davis en Nueva York, en 1957, lo que colocaría su nombre en los primeros planes del género. Junto a los saxofonistas John Coltrane y Julian Cannonball Adderley , el contrabajista Paul Chambers y el pianista Bill Evans , Cobb integró el grupo que grabó el famoso disco Kind of Blue , pieza cumbre no sólo del trompetista, sino del jazz contemporáneo en general. También es, a la fecha, el disco más vendido en la historia del jazz.

El baterista cobró 66,67 dólares por cada sesión de ese álbum y no percibió nada en concepto de derechos, por lo que poco influyó en su economía que se vendieran millones de copias en los 61 años desde su publicación. En aquellos tiempos, el músico también grabó con otras figuras del jazz, entre quienes se destaca, nada más y nada menos, que John Coltrane.

Tras participar de los discos Sketches of Spain , Someday My Prince Will Come , Live at Carnegie Hall , Live at the Blackhawk y Porgy and Bess, Cobb abandonó la banda de Miles Davis y formó un trío junto a Chambers y Wynton Kelly.

Con esta formación disuelta a finales de los 60, el baterista se puso durante nueve años al servicio de Sarah Vaughan , para luego trabajar con Nancy Wilson, Ron Carter y Ricky Ford, entre otros.

En los últimos años, Cobb había formado la banda So What, con la que recreaba los temas de Kind of Blue . Sin embargo, su actividad fue mermando y en enero pasado se supo que era por una dolencia que requería un tratamiento.

Una de las últimas apariciones públicas del baterista se produjo en el documental Birth of the Cool , estrenado en marzo por Netflix , que recorre la vida de Miles Davis.