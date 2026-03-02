Arcángel debuta en Argentina: cuándo y dónde toca y cómo comprar las entradas

Arcángel, uno de los nombres de peso de la escena urbana latina, anunció su primera presentación en solitario en la Argentina: será el viernes 28 de agosto en el Movistar Arena, como parte de “La Octava Maravilla World Tour 2026”.

El show funciona como celebración de sus 20 años de carrera y, al mismo tiempo, como carta de presentación en vivo de La 8va Maravilla, su nuevo álbum de estudio. La expectativa, remarca el texto, se viene acumulando desde hace años: si bien el artista visitó el país con anterioridad, esta fecha marca su debut como solista en suelo argentino.

La venta de localidades tendrá dos etapas: una preventa con tarjetas de un banco desde el martes 3 de marzo a las 16.00, con 6 cuotas sin interés; y la venta general, desde el jueves 5 de marzo a las 13.00, a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Cómo será el show de Arcángel

Arcángel llega por primera vez al Movistar Arena: fecha, preventa y venta general Gentileza

Se anticipa un set pensado para combinar el presente y el recorrido: canciones del material reciente y un repaso por recuerdos de “una vida artística extraordinaria”, con una selección “especialmente elegida” para esta gira.

“Arcángel es una leyenda en su país, es una leyenda en todo el continente”, dice Duki para respaldarlo. Y Bad Bunny agrega: “Es el artista más importante del género urbano. Ha inspirado a creer en el talento; son pocos los artistas del nivel de Austin que se atrevieron a creer en los talentos nuevos”.

También explica el concepto que inspira La 8va Maravilla: antes del lanzamiento del álbum, Arcángel realizó un viaje de 18 días por las Siete Maravillas del Mundo con familia y amigos, experiencia que registró y compartió en su canal de YouTube. Ese recorrido, siempre según el comunicado, conectó con “la historia, la energía y la trascendencia” de cada lugar y funcionó como motor personal y artístico tras momentos difíciles vinculados a temas de salud.

Cómo comprar entradas de Arcángel

Las entradas se venderán exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Paso a paso

Ingresar al sitio oficial del Movistar Arena.

Buscar el evento de Arcángel

Seleccionar la opción de compra disponible.

Elegir ubicación y cantidad de tickets

Finalizar el proceso con el medio de pago habilitado según la instancia de venta.

Cuándo y dónde es Arcángel en Buenos Aires

Cuándo: 28 de agosto.

Dónde: Movistar Arena.

Entradas: preventa con tarjetas de un banco desde el martes 3 de marzo a las 16.00, con 6 cuotas sin interés; y la venta general, desde el jueves 5 de marzo a las 13.00

El nuevo álbum: invitados y cruces

El material de difusión define a La 8va Maravilla como un disco que “rinde homenaje a su pasado, presente y futuro”. En la lista de colaboraciones menciona a Ricky Martin, Daddy Yankee, Beéle, Grupo Firme, Sech, Kapo y a su propio hijo.

En la misma línea, el comunicado lo ubica como un artista capaz de moverse entre géneros —del reggaetón al trap y el rap, con incursiones en pop, rock y electrónica— y como alguien que “abrió puertas” para talentos emergentes.

La gira 2026: primeras fechas confirmadas

El anuncio aclara que esta comunicación corresponde a la primera etapa del tour, con nuevas ciudades y fechas a revelar próximamente. Estas son las paradas informadas:

13 de mayo: Sant Jordi Club, Barcelona (España)

14 de mayo: Movistar Arena, Madrid (España)

30 de julio: Coliseo Rumiñahui, Quito (Ecuador)

1 de agosto: Coliseo Voltaire, Guayaquil (Ecuador)

13 de agosto: Palacio de los Deportes, Ciudad de México (México)

18 de agosto: Auditorio GNP, Puebla (México)

20 de agosto: Foro GNP, Mérida (México)

22 de agosto: Auditorio Josefa, Querétaro (México)

23 de agosto: Auditorio Telmex, Guadalajara (México)

28 de agosto: Movistar Arena, Buenos Aires (Argentina)

31 de agosto: Movistar Arena, Santiago (Chile)

5 de septiembre: Estadio Atanasio Girardot, Medellín (Colombia)

11 de septiembre: Teatro al Aire Libre, La Paz (Bolivia)

12 de septiembre: Estadio San Marcos, Lima (Perú)



