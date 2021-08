Murió Francesc Burrull, pianista que participó en la nueva canción catalana y colaboró con Joan Manuel Serrat

El pianista catalán Fracesc Burrull falleció este sábado, en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, debido a complicaciones de una enfermedad renal que padecía. Tenía 86 años. Tal vez pronunciar su nombre no diga demasiado en un oído sudamericano, pero seguramente, su trabajo generará mucha empatía de este lado del Atlántico. Participó en el movimiento de la ‘Nova Cançó’ que en Catalunya surgió a mediados de la década del cincuenta y se desarrolló en los sesenta y los setenta; fue arreglador de temas o discos de artistas como Lluís Llach y Joan Manuel Serrat.

Entre el jazz y la nueva canción catalana transitó buena parte de su trabajo como pianista, compositor y orquestador. Por un lado, colaboró con artistas de la talla de Sidney Bechet, Bill Coleman, Chet Baker, Don Byas o Jean-Luc Ponty y Teté Montoliú (con quien se conocía desde la infancia y para el que grabó en sesiones que no fueron con piano sino con vibráfono). Por otro lado, intervino junto a esa juventud de la nueva canción catalana. Su trabajo quedó testimoniado como director musical de Serrat y en registros de sus primeras producciones, como Cançó de matinada, Parules d’amor y en el disco dedicado a la obra de Miguel Hernández, de 1972. También en obras de Lluís Llach (El bandoler / L’estaca), María del Mar Bonet (L’Aguila Negra) Guillermina Motta, Núria Feliu, Mercè Madolell, La Trinca, Pere Tàpias, Joan Baptista Humet o La Voss del Trópico.

Además, trabajó con intérpretes que cantan en castellano, como Antonio Machín, Julio Iglesias, Bruno Lomas, Luis Aguilé y Peret. En su última charla con el diario El País de Madrid se notaba su bajo perfil: “Según Llach existe un sello Burrull pero es su opinión no la mía -decía el pianista-. Llach dice que toda la Cançó debería estar agradecida al Mestre Burrull por ayudarles como yo le ayudé a él, pero yo sólo hice lo que creía que tenía que hacer: intentar enderezar lo que se podía enderezar y no enderezar lo que no se podía enderezar. ¡Claro que a alguno no había manera de enderezarlo! Personalmente no me veo muy responsable de nada. He intentado ayudar. A los que se han dejado les he ayudado más, a los que no se han dejado pues no les he ayudado tanto.”

Francesc había nacido en Barcelona, el 18 de octubre de 1934, y estudiado en el Conservatorio Superior de Música del Gran Teatro del Liceo de esa ciudad. La mayor continuidad la encontró a partir del lenguaje jazzístico, con grupos como Latin Combo (con el que grabó doce discos) y Latin Quartet (dejó siete álbumes).

Recibió el “Gran Premio del Disco Catalán” por su labor en la dirección de la Editorial Concèntric. Dentro de la industria su currículum da cuenta de trabajos con otros sellos, como Edigsa, Discophon, Ariola, Emi-Odeón, Zafiro y Movieplay.

Publicó un disco de homenaje Duke Ellington, luego de la muerte de este gran jazzista, en 1974. Eso resultó además, el punto de partida de la Big Band Barcelona, orquesta de 18 atriles que impulsó y dirigió. En 1992, Burrull obtuvo el mayor reconocimiento a su trayectoria: el Premio Nacional de Música de Cataluña en la categoría de jazz, otorgado por la Generalitat de Cataluña. En 2017 recibió el “Premi Enderrock d’honor i la Creu de Sant Jordi”.

Entre algunas despedidas al pianista, se destaca la de María del Mar Bonet. “Nos ha dejado hoy el maestro y amigo Francesc Burrull, músico enorme y persona inolvidable, que siempre estuvo al lado de la Canción desde los comienzos”. Acompaña el texto con una fotografía de E. Pons tomada durante el homenaje que le realizaron a Burrull, cuando cumplió 80 años. Esa noche interpretaron juntos “Jim” y “Lover Man”.

Ens ha deixat avui el mestre i amic Francesc Burrull, músic enorme i persona inolvidable, que sempre va estar al costat de la Cançó des dels començaments.

Fotografia d’E. Pons, durant l’acte d’homenatge als seus 80 anys on interpretarem plegats 'Jim' i 'Lover Man', al Jamboree. pic.twitter.com/uplllDTzFB — Maria del Mar Bonet (@mmarbonet) August 28, 2021

