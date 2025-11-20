Murió Gary “Mani” Mounfield, bajista de The Stone Roses

Gary “Mani” Mounfield, bajista de The Stone Roses, murió este jueves a los 63 años. La noticia fue confirmada por su hermano, Greg. En una publicación de Facebook escribió “Descansa en paz, R Kid (mi hermano menor)”. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

Mounfield integró la banda indie de Manchester de finales de los 80 y principios de los 90. Su música combinaba una fusión de influencias del indie, el punk, el rock psicodélico, la música dance, el funk y el reggae.

Desde Manchester United, el club del que fue hincha toda su vida, lo despidieron: “Un icono de la música de Manchester y un apasionado seguidor del Liverpool de toda la vida. Nuestro más sentido pésame a los seres queridos de Gary ‘Mani’ Mounfield”.

The Stone Roses fue una influencia clave en el desarrollo de algunas de las bandas de rock británicas más reconocidas (Foto: archivo)

Su álbum debut con el nombre del conjunto y Second Coming, un sonido más rockero, alcanzaron el top cinco en el Reino Unido. El cantante de The Stone Roses Ian Brown deseó que Mounfield “descanse en paz” a través de X.

Después de la disolución del Stone Roses en 1996, Mani se unió a la banda de rock escocesa Primal Scream, tocando por primera vez en su álbum Vanishing Point, lanzado un año después, donde su forma de tocar el bajo fue una parte clave del single principal, Kowalski.

A Manchester music icon and a passionate, lifelong Red.



Our deepest condolences go out to the loved ones of Gary ‘Mani’ Mounfield 🙏 — Manchester United (@ManUtd) November 20, 2025

Mani actuó en la película de 2022 24 Hour Party People y formó parte del supergrupo Freebass, junto con los bajistas Andy Rourke de The Smiths y Peter Hook de Joy Division y New Order.

The Stone Roses ofrecieron varios conciertos en el Reino Unido durante 2016 y 2017 antes de su separación, incluido uno en el Hampden Park de Glasgow, que acabaría siendo el último show de la formación clásica.

La muerte de Mounfield se produce después de que anunciara una gira por el Reino Unido con conversaciones sobre sus experiencias en la música.

Conmoción en el mundo de la música

La noticia conmocionó a una gran gama de artistas protagonistas del rock británico y de aquellos músicos que compartieron formaciones y bandas con él.

Desde New Order despidieron al músico en sus redes sociales. “Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Mani. Era una gran persona, muy divertido y padre de dos niños. Que su recuerdo perdure por siempre en los corazones y las mentes de toda su familia, amigos y fans”, lamentaron.

We are really sorry and shocked to hear of the passing of Mani. He was a great guy, good fun and a father to two boys. Long may he live in the hearts and minds of all his family, friends and fans. pic.twitter.com/QIJTCp0SU3 — New Order (@neworder) November 20, 2025

Hook también lo saludó: “Dios mío. Mani… esta vez no tengo palabras, de verdad. No lo puedo creer. Todo mi cariño para su familia. Qué triste. Descansa en paz, amigo. Con cariño, Hooky. X"

El exguitarrista de The Smiths, Johnny Marr, compartió una foto de Mounfield de joven a través de X.

IN TOTAL SHOCK AND ABSOLUTELY DEVASTATED ON HEARING THE NEWS ABOUT MANI MY HERO RIP RKID LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 20, 2025

El cantante de Oasis, Liam Gallagher, también lo despidió a través de las redes: “Totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani. Mi héroe, RIP R Kid”.