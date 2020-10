Música en streaming: una guía para el fin de semana

Dante Spinetta ofrecerá un recital desde el Movistar Arena Fuente: Archivo - Crédito: Victoria Gesualdi/AFV

Una ópera de Richard Strauss desde el Teatro Colón, dos funciones del power trío Eruca Sativa, un ciclo de cantautoras, la obra conceptual Taki Ongoy de Víctor Heredia y el show de Dante Spinetta son algunas de las propuestas vía streaming para este fin de semana.

Dante Spinetta. El viernes, a las 21. (LivePass) Junto a Rama Molina en guitarra, Matías Méndez en bajo, Axel Introini en teclados, Pablo González en batería y Carlos Salas en percusión, Dante hará un repaso de toda su carrera desde el escenario de Movistar Arena

Eruca Sativa. El sábado y el domingo, a las 19. (Nube Cultura). Dos funciones son las que tiene programadas el power trío para salir este fin de semana en streaming. ¿Qué traen Lula, Brenda y Gabi entre manos? Una selección de canciones de sus seis discos. Pero no será la misma para los dos shows. Vale la aclaración para los más fanáticos que quieran estar prendidos a la pantalla durante las dos funciones.

Flor Paz. El sábado, a las 22 (Fun Access) Florecer se llama el show en vivo por streaming que la cantante y compositora Flor Paz presentará este fin de semana, desde el estudio de grabación Buenas Notas. También habrá sorteos y una charla virtual para los 100 primeros que adquieran sus entradas.

Mujeres que la rompen. El sábado, a las 19 (Cultura en Casa). Con ese título comienza un ciclo de artistas que es presentado por el Festival Ciudad Emergente, desde el Auditorio de la Usina del Arte. Silvina Moreno, Luciana Segovia, Vane Butera y Olivia Viggiano serán las protagonistas de este ciclo que comienza este sábado, con la actuación de Viggiano. Los próximos shows serán los próximos viernes.

Proyecto Infinito. El sábado, a las 21. (Instagram @sellorojoalfrente). La banda presentará este fin de semana su más reciente producción discográficas, en el ciclo de recitales que viene realizando el sello Rojo al Frente.

Diego Frenkel. El domingo, a las 20.30. (Passline) Los shows en streaming, al menos los primeros que van surgiendo en las últimas semanas, luego de la pausa que ha tenido la mayoría de los músicos desde el comienzo de la pandemia invitan a la retrospectiva. El cantautor hará un repaso de las canciones más relevantes de su extensa carrera. Además, interpretará los temas de su último álbum, Frenkeltronic, y anticipará dos nuevas canciones que editará próximamente. Todo eso desde el escenario de Niceto Club.

Ópera desde el Colón. Ariadna en Naxos, el domingo, a las 20 (Teatro Colón / Cultura en Casa). La ópera de Richard Strauss en una versión que el Teatro Colón realizó en su sala principal, en 2019, con dirección musical de Alejo Pérez y puesta en escena de Marcelo Lombardero.

Víctor Heredia, el domingo, a las 20 (TicketHoy). Taki Ongoy es la obra conceptual más profunda de la carrera de Víctor Heredia. En la década del ochenta, cuando todavía cada 12 de octubre se conmemoraba como el "Día de la raza", esa ácida obra conceptual apareció con otra mirada, que ponía en evidencia a esa otra historia que no era la oficial. Heredia brindará una charla sobre su obra indigenista y luego se verá el concierto con que se conmemoró el vigésimo aniversario de la edición del álbum Taki Ongoy, en 2006, en el Teatro Opera. "Quienes suponen que la historia puede ser contada desde una sola posición, desde un solo punto de vista, se equivocan, por eso es que no pretendo que ésta sea la única versión -dice Heredia-. No lo es, ésta es la de los vencidos, o por lo menos la de los que aparentemente han sido derrotados, el reverso de la moneda que hasta hoy nos han mostrado los supuestos vencedores, pues habría que preguntarse hasta qué punto ha sido vencida una cultura que subyace en nuestra memoria colectiva y pugna tozudamente por perdurar a través de los siglos y lo consigue con la permanencia de sus ritos y creencias ancestrales, con la permanente vigilia de quienes son descendientes directos de los que alguna vez fueron dueños de estos territorios y del continente entero".

Desde el coche

Como no todo en la vida es un streaming, de a poco van surgiendo alternativas "presenciales". Los clásicos autocines se van convirtiendo en autoconciertos. Este sábado, a las 20.30 Turf dará un concierto al que se podrá asistir en auto (Livepass). En Rodizio Campo Luján, Avenida. Presidente Raúl R. Alfonsín 2599, Luján.

