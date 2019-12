Músicos por músicos: Dante Spinetta y Neo Pistéa

Un referente histórico de la escena urbana y el hombre detrás del himno del trap local defienden la libertad artística y no les dan cabida a los haters Fuente: RollingStone - Crédito: Juan Francisco Sánchez

Como si no fuera suficiente haber logrado que "Tumbando el club" sea una de las canciones de 2019 y recién haber vuelto de su segundo viaje a Europa en el año -con una escala de lujo en Dubái-, Neo Pistéa le cuenta a Dante Spinetta que no tiene intención de parar. "Yo quiero grabar todo el tiempo. Te cruzo a vos y te digo 'Vamos al estudio'. Quiero llevar todo al próximo nivel", le dice Neo al hombre por el que llegó a firmar su primer contrato discográfico, cuando Dante era el A&R de Muta Records, el subsello urbano de Sony Music.

Este año, el trap local tuvo su primera incursión en las grandes ligas del entretenimiento, con festivales y fechas para más de 20.000 personas, giras y colaboraciones con estrellas internacionales. Pero tanto Neo como Dante, que fue uno de los pioneros en esto de tratar de instalar el sonido urbano en el mainstream, saben que falta recorrer un largo camino. "Argentina se merece un lugar más arriba en la escena global y hay que luchar por eso. Porque vemos que todo sigue manejado por ahí y nosotros en el sur quedamos muy arafue", dice Dante. "Está la mitad del trabajo hecho", marca Neo. "Nosotros queremos tocar en el Madison Square Garden. Falta un escalón enorme. Tenemos que ser conscientes de eso".

Dante, ¿cómo lo descubriste a Neo y qué viste en él como artista?

DANTE No lo descubrí, Neo ya estaba rompiendo la calle. Creo que había una parte de la industria que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. La primera vez que lo vi fue por Juan Ortelli [ex director editorial de ROLLING STONE], que me mostró algo de Vasuras Crew [un supergrupo de rap local del que formaba parte Neo], ese video en el que ellos estaban en un frigorífico.

NEO PISTÉA "Invierno" era...

DANTE Y cuando entra este, dije: "¿Quién es este pibe? La rompe". Y ahí le pedí el contacto a Ortelli.

NEO PISTÉA No lo podía creer cuando me llamó, estaba súper emocionado. Y después, mi llegada a Sony fue muy cómoda. Si bien en ese momento yo estaba mega solo, no tenía manager, ni nada, entré acompañado por él. Nunca fui una persona formal, y tener que ir a una multinacional que ni siquiera entiendo su lenguaje... Hoy sí soy capaz de todo, hablo hasta en inglés, pero hace dos años no podía hablar con un empresario sobre nada y toda esa tranquilidad fue por conocerlo a él, la tranquilidad de saber que estaba con una persona en la que confío. Estoy super agradecido de todo.

DANTE Neo ya sabe lo que tiene que hacer.

NEO PISTÉA ¡Miyagi, sensei!

DANTE Yo le tengo que pedir un consejo a él ahora [risas] Lo que siempre le digo es que él haga la que tenga ganas. En realidad hay que seguir un poco esa intuición, ese fuego interno, de lo que te da calentura hacer. Más allá de los ritmos, ¿qué te calienta? Porque ahí es donde se genera la fogata de la vida, que quiera hacer lo que siente.

¿Alguno tiene planes de hacer un disco en breve?

DANTE Yo quiero hacer un disco, onda Puñal.

NEO PISTÉA ¿Por qué no hacés la que hago yo? Te vas a algún lado y lo grabás.

DANTE Sí, estoy pensando en irme a otro país.

NEO PISTÉA ¡A cualquier lado! Te vas y pum: te grabás un disco. Yo hago eso, solo que no grabo discos, grabo temas. Me voy una semana al campo, me alquilo una casa re cheta, estoy con mi hijo, mi mujer. Estoy ahí, al lado de las vacas, me levanto temprano, agarro el machete y me voy a cortar leña, no prendo la tele, prendo el piano, toco unos acordes. Otro flash de composición...

DANTE Aparte, movés la energía. Al margen, estoy grabando muchas canciones, pero no las terminé. Tambien como que hago todo medio solo. El tango este "Perdidos en el paraíso", excepto el bajo, soy todo yo. La base, los teclados...

NEO PISTÉA Eso es lo mejor, amigo, ojalá yo pudiera hacer eso.

DANTE Está bueno hacerse uno los beats.

NEO PISTÉA Pasa que no sé usar los programas.

DANTE Te ponés un rato y lo sacás. Es fácil. Yo estoy usando el Live y el ProTools. [El tema que grabaron juntos] "No sigas" lo hice todo en el Live.

Los dos todavía tienen que soportar muchas críticas por dedicarse a la música urbana. ¿Cómo se maneja el tema de los haters?

DANTE La gente que está criticando es generalmente gente que no hace un carajo. Hay que tomarlo desde ese punto de vista, cuando te bardean desde una compu... ¿Quién te está tirando esa mala onda? No podés empoderar a gente que no hizo nada por cambiar el juego.

Cuando empezamos en el año 90 y algo, me vestía todo re rapero, y me comía bardeos fuertes. Conciertos en los que nos tiraban de todo pero a otro nivel, llaves inglesa y botellas. Nosotros en un momento tuvimos que meter una barra brava, REAL, entre la gente en los festivales para que se boxeara con los que nos agredían, a ese nivel, y yo estaba medio cagado y andaba con un martillo en el bolsillo a los 15 años, porque la gente no se bancaba eso. Y hoy la calle es el rap y ellos representan otra movida. Yo vuelvo a conectar con esta escena urbana más joven, con Neo, con Duki, con Wos, con Ca7riel, con un montón de artistas que me parece que son mucho más libres que artistas urbanos de una generación anterior. Hacen lo que quieren, se visten como quieren, escuchan lo que quieren. El otro día llegué a la casa de Neo y estaba escuchando Gardel, tiene los discos de Soda... el rapero antes no se permitía eso y ese mismo rapero era tan cerrado como el rockero que no se permitía el rap. Para mí la música siempre fue llevar una bandera de libertad, de ser quien sos realmente.

NEO PISTÉA Me siento muy identificado con lo que te pasó. A la gente le molesta cómo te vestís, si escuchás otra cosa está mal y si escuchás todo, está peor. Y a la hora de escribir una canción también tenés que fijarte porque si les hablás a todos está bien, pero si hablás de algo personal o de tu barrio, está mal. Igual, es como decís: ¿quiénes son los que te hatean? ¿Los pibitos? ¿Uno que no hace nada o que escucha tu música porque la escucha un amigo o te tiene en Instagram porque se bajó tu filtro? Ahora, si sale un artista re pesado y dice "este es un boludo", y sale otro y dice lo mismo: ahí sí, algo malo estás haciendo. Si los artistas te respetan y tu mamá te quiere, ya está, muere ahí. Ahora, si sale Al Pacino diciendo: "Este pendejo de mierda...", ahí sí me siento re zarpado. Digo: "¡Nooo! Me está hateando Al Pacino".

DANTE "Te prohibo usar Tony Montana".

NEO PISTÉA Claro, ahí sí me lo planteo. [Risas]

DANTE Lo que pasa con el trap también pasaba con el rap, con el rock y con todas las movidas que vienen a romper algo. A la gente le cuesta eso. Cuando saqué "Verano hater" con Duki, la crítica más fuerte que daban era por qué usaba el Auto-Tune a full cuando yo ya lo había usado en 2010 en tres temas: "Gisela", "Tomen distancia" y "Monstruo". Criticar el Auto-Tune es como si se pusieran a criticar la distorsión en la guitarra. Hay una decisión estética, si no lo entendés, dejalo pasar. Hay personas que ante el animal diferente, ante la duda, disparan. No me olvido de cuando tenía 14 años y fui a rapear con Divididos en Cemento, que salí solo, me rodearon cinco pibes y apareció un gigante que me puso un cachetazo y me dijo: [pone la voz gruesa] "Hacé rocanrol, pibe!". Eso al final me dio fuerza, porque dije "voy a hacer todo lo contrario porque no me quiero parecer a ustedes, que son lo más parecido a un policía".