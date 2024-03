Escuchar

Tras su primer encuentro con sus fans argentinos en 2018, con su gira Flicker World Tour, Niall Horan regresa en el marco de su gira actual, The Show Live On Tour. El exintegrante de One Direction iba a retornar en 2020, pero la pandemia interrumpió y postergó sus planes. Ahora, cuatro años después, su segunda visita es un hecho.

La cita con sus fans de Argentina tendrá lugar el 2 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires y la producción del show correrá por cuenta de DF Entertainment. “No hay nada como mirar al público mientras canta con toda la emoción en las caras, sabiendo que cada uno vincula la canción con algo significativo de sus vidas”, expresó el cantante al anunciar el tour que lo mantuvo en acción todo 2023 por Europa y Norteamérica.

Con The Show, su tercer álbum, Horan elevó la apuesta. Entrando en los 30, lanzó un disco más maduro, lejos de sus días de músico adolescente, con un sonido propio cada vez más pulido. Para esta obra colaboró con los productores John Ryan y Joel Little, quienes también trabajaron con su ex compañero de banda, Harry Styles, en Harry’s House. En The Show convergen nuevas inspiraciones, por ejemplo en la ochentosa “Meltdown”, aunque también encontramos esa simpleza de guitarra y voz que tan bien le sale en una balada poderosa como lo es “You Could Start a Cult”.

En los días de One Direction: Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Liam Payne GETTY

Cabe recordar que Niall Horan fue uno de los cinco cantantes apadrinados por Simon Cowell que surgieron del programa británico The X Factor, para conformar, en 2010, One Direction. Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson alcanzaron fama mundial y lograron, cada uno por separado, construir carreras a la altura de ese comienzo vertiginoso.

A partir de este miércoles 6 habrá una preventa exclusiva para clientes Santander American Express. La venta general se iniciará el jueves, 7 de marzo. Únicamente en AllAccess.

