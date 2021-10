Nicki Nicole presentó “Parte de mí”, una nueva canción en la que cuenta su historia

“Parte de mí” es la canción que acaba de estrenar la trapera Nicki Nicole y que formará parte de un álbum que publicará muy pronto. La particularidad de esta producción es que su videoclip está integrado por videos caseros de su infancia. “’Parte de mi’ es una canción muy especial para mí, te diría que es la más especial que grabe hasta el día de hoy. Se la escribí a una persona que ya no está conmigo y que me marcó muchísimo en mi vida. Es parte de mi para ustedes y para cada uno que la sienta suya”, escribió la cantante.

“Parte de mi” fue producida por Julio Reyes, Evlay y Mauro de Tommaso. Y el video oficial fue dirigido por Rodrigo González y Tomás Seivane. Con esta canción Nicki cierra un septiembre de muchas novedades que no hace más que afianzar su carrera en la Argentina y, sobre todo, en el exterior. En el último tiempo, la cantante realizó colaboraciones con No Te Va Gustar (”Venganza”), banda con la que fue nominada recientemente en la categoría “Mejor canción de rock” para los premios Latin Grammy (que se entregarán en noviembre); también estrenó canciones con Mora (en el tema “Toa la vida”) y antes con Rochy RD y Myke Towers para un remix del tema “Ella no es tuya”, que tuvo un gran envión al convertirse en uno de los temas de una playlist de Barack Obama (alcanzó las 500 millones de reproducciones). Además, en octubre se verá su participación en un especial de música hispanoamericana que prepara el segmento Tiny Desk Concert de la NPR (radio y televisión pública) de los Estados Unidos.

Su colaboración con Mora es otra expresión de la producción en tándem que es la más valiosa herramienta que la industria musical tiene hoy para echar mano. Sobre “Toa la vida” Nicki aseguró: “Esta canción con Mora surgió de la nada. Admiramos mutuamente el trabajo del otro, entonces cuando estaba en Miami nos escribimos para juntarnos. Cuando nos reunimos en el estudio, tuvimos una gran vibra al instante, y la canción fluía muy natural. Él trajo su estilo, yo traje el mío, y la canción salió fenomenal”.

Nicki Nicole publicó "Parte de mí" Rodrigo González

En cambio, “Parte de mí” es una expresión verdaderamente solista, que se refuerza en la imagen que aporta un recorrido por una pequeña parte de su historia. 2021 viene siendo un gran año para la cantante Rosarina que nació con la llegada del nuevo milenio. En abril, Nicki presentó “No Toque Mi Naik” (feat. Lunay) en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, convirtiéndose en la primera artista argentina en actuar en ese late night show. Todo eso viene avalado por reproducciones en streaming de su música que se cuentan por millones.