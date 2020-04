Nito Mestre y Charly García impulsan #AméricaCantaSui, una iniciativa para celebrar los 50 años que el dúo cumplió el año pasado

"Yo creo que cuando termine la cuarentena vamos a tirar el celular bien lejos", se ríe Nito Mestre (69) del otro lado del teléfono desde Miami , donde planeaba subirse al escenario por estas fechas, pero la pandemia de coronavirus lo obligó a suspender sus planes.

Mientras conversa con LA NACION acerca de estos tiempos de encierro, el exmiembro de Sui Generis cuenta que una de las primeras cosas que va a hacer cuando termine el aislamiento es reunirse con su grupo de amigos. Se pregunta cuándo podrá volver a su casa, en Argentina. Cuenta que, en Miami, donde se encuentra con su mujer, está permitido salir a caminar por la zona y andar en bicicleta, aunque mantiene todas las medidas de higiene y evita el contacto con gente.

"Leo los diarios y veo el noticiero pero no estoy saturado porque llega un momento que te angustia", comenta. Como muchos, Mestre dice que perdió un poco la noción del tiempo. A la noche, aprovecha para distenderse y mirar series: "Estoy viendo algunas que veía cuando era chico. También acabamos de ver Fauda y Ozark . Tengo una lista para mirar".

Aunque el aislamiento le resulta "duro", el músico admite que "estar haciendo algo y mantener el foco en la esperanza es bueno". Y su foco hoy está puesto en celebrar los 50 años que el año pasado cumplió Sui Generis, el dúo que en 1969 formó con Charly García .

Medio siglo de Sui Generis

Para conmemorar el cincuentenario surgió #AméricaCantaSui , iniciativa que consiste en convocar a fanáticos de la banda y a músicos -sobre todo emergentes- a compartir en redes sociales sus versiones de los temas del dúo, para generar así una comunidad. "Acá no somos ni Charly ni yo los importantes, son los otros", resalta Nito Mestre.

Lo más lindo y divertido, cuenta el músico, es escuchar sus canciones en ritmos muy diferentes a los originales, como el reggae, el rap, el trap e incluso el tango. "Son versiones que no nos imaginábamos para estos temas", dice, entusiasmado con el proyecto.

"Yo ya he descubierto algunos jóvenes para que graben sus cosas el día de mañana", adelanta. Su entusiasmo es tal que tiene ganas de armar un documental con el material que están recogiendo y subiendo al canal de YouTube de la convocatoria.

Mestre se toma el tiempo para llamar por teléfono a algunos de los admiradores de la obra de Sui que mandan sus covers: "Cuando les hablo, los pibes se mueren. Y en cinco minutos somos colegas. Me hace acordar a cuando me encontré con Paul McCartney . Esto me levanta el ánimo cada día. Me despierto con una versión y digo: 'qué divinos estos pibes'", reflexiona sobre este tipo de manifestaciones que lo llevan a pensar que "vale la pena seguir".

De #AméricaCantaSui participaron hasta ahora León Gieco , Abel Pintos , Diego Torres , Lito Vitale y Alejandro Lerner . "Lo lindo es que a cada uno que le proponemos estar nos dice 'por supuesto que sí'", rescata el cantante.

El plan original para esta celebración consistía en viajar con Charly García a Miami y poder reunir a Sui Generis nuevamente en un estudio de grabación. Pero el accidente doméstico que Charly sufrió en enero alteró los planes. El autor de "Yendo de la cama al living" debió cancelar su presentación en Cosquín Rock y todo lo que tenía por delante. "Él quería salir de Buenos Aires mientras se mejoraba de sus cositas", agrega Mestre. "No usa WhatsApp ni nada. Me tengo que comunicar con su mujer o con su asistente. Obviamente estará encantado de que estén haciendo versiones de los temas que compuso. Con todo esto que le cambió la vida a más de uno, cómo no te vas a sentir orgulloso".

Charly García y Nito Mestre el año pasado, en el Luna Park Fuente: RollingStone - Crédito: Rodrigo Alonso

Volver a los escenarios

El parate que el coronavirus generó en los escenarios afecta a toda la industria de la música. "Me imagino lo que va a ser volver a hacer un show. Es algo en lo que vengo pensando. Me lo imagino como una alegría gigante. Como volver a vivir", plantea.

Nito compara la situación actual con la célebre frase de Diego Maradona : "Me cortaron las piernas": "A nosotros, los músicos que no tocamos desde hace mucho, nos está pasando lo mismo". Es que la última vez que se presentó con público en vivo fue hace casi dos meses, el pasado 5 de marzo en el Jazz Café de Costa Rica.

Nito Mestre y Charly García

Nito admite que no es lo mismo tocar desde su casa que hacer un show. "La distancia es enorme". En relación a esto, cuenta que vio algunos de los recitales transmitidos en vivo durante la cuarentena y rescata la participación de los Rolling Stones en One World: Together at Home : "Pese a los errores de tiempo que tuvieron, porque Ron Wood lo estaba escuchando con un poco de delay , me encanta ver a estos cuatro viejitos que siguen tocando juntos a pesar de los años".

Para Nito "es fantástico" cómo el arte despertó la creatividad en estos tiempos de coronavirus. El músico no deja de sorprenderse con los videos que le llegan por los 50 años de Sui Generis y por las muestras de cariño. Agradecido con colegas y fanáticos, concluye: "Pienso que todo valió la pena".