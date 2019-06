Guitarras, motos y cuero: la carrera de Pappo en 11 objetos

Entre el 20 y 23 de este mes se exhibirán los objetos más preciados del Carpo en The Other Place, Gascón 104

"Antes que tenerlos guardados y que los agarre la humedad, prefiero que la gente pueda apreciarlos", le dijo Luciano Napolitano a Rolling Stone a fines del año pasado, en referencia a los objetos y memorabilia de su padre que entonces estaba recolectando para armar el Museo de Pappo , una muestra itinerante que finalmente podrá verse entre el 20 y 23 de este mes en The Other Place, Gascón 104. "Quiero que sea algo popular y familiar, que el que no tenga un mango pueda entrar igual y que el que sea millonario no pueda comprarse nada". Entre los varios objetos que se podrán ver en exhibición se encuentran la Gibson Les Paul Negra de 1989 exclusiva para embajadores de la marca (la guitarra de cabecera del Carpo durante la última etapa), equipos, consolas, vehículos (la moto Harley Davison en la que perdió su vida, la Chevy SS negra destartalada que compró para correr picadas contra los Fiat Uno) y cientos de fotos. "Mi viejo era un tipo común y corriente", dice Luciano. "Pero estaba tocado por la varita mágica".

La exclusiva Gibson Les Paul negra de 1989. Fuente: RollingStone - Crédito: Ignacio Sánchez

El Marshall que usaba con Pappo's Blues Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

Listas de temas escritas por el propio Carpo Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

Esta letra la hizo para que yo le ponga música", cuenta Luciano. "Es un regalo de él para Lovorne, según sus palabras" Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

La portaestudio Tascam en la que Pappo grababa sus demos Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

Harley Davidson Sportster 1200: la moto en la que sufrió su accidente fatal en 2005 Fuente: RollingStone - Crédito: Ignacio Sánchez

Pappo le pidió prestada esta Gibson Les Paul de 1962 a Adrián Lobato, el hijo de la vedette argentina Nélida Lobato, y nunca la devolvió. Terminó destrozándola en shows de Riff, en los que la prendía fuego gracias a un dispositivo con pólvora. Hoy, restaurada, pertenece a Héctor Starc Fuente: RollingStone - Crédito: Ignacio Sánchez

Afiche de un show de Pappo's Blues en Comodoro Rivadavia, en medio de una gira por la Patagonia. "Lo tenía un amigo de Bariloche y me lo regaló", revela Luciano Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

Originalmente, el Carpo usaba unas botas iguales a estas, "pero, como las hizo mierda de tanto usarlas, se mandó a hacer unas nuevas", cuenta Luciano. "Se las encargó a un tipo que las hizo a mano, a pedido. Tenía el taller cerca del puente San Martín" Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

La campera de cuero de cierre cruzado que Pappo usó durante buena parte de los 90 Fuente: RollingStone - Crédito: Ignacio Sánchez

Para tocar en el Madison Square Garden junto a B.B. King en 1993, Pappo eligió esta Gibson Flying V 1981, a la que él le decía "La flecha". Se la compró en Nueva York al lutier argentino Rudy Pensa Fuente: RollingStone - Crédito: Ignacio Sánchez