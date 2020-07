A dos años de su disolución, One Direction sorprendió a sus seguidores con un misterioso anuncio Crédito: Instagram

23 de julio de 2020 • 01:02

Hace exactamente 10 años se creaba One Direction, una de las bandas que más fanáticos cosechó alrededor del mundo en la última década. Quizá por eso, los muchachos que surgieron del programa X-Factor y decidieron disolver el grupo en 2016, eligieron este día para llevar una luz de esperanza a sus millones de seguidores.

El miércoles, un día antes de que se cumpla una década de la creación de la banda, las cuentas oficiales de Instagram y Twitter de One Direction volvieron a estar activas, luego de dos años de ser cerradas. "¡Mañana! Vos y yo tenemos mucha historia #10AñosDe1D", reza el texto que sorprendió a todos.

Si bien hasta el momento Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne y Niall Horan no han hecho declaraciones al respecto, trascendió que como parte de la celebración darán a conocer nuevo material que repasa los mejores momentos de la banda, desde el momento de su formación hasta la publicación de "History", su último single que funcionó como despedida.

En realidad, los rumores indican que la boy band británica lanzará un sitio web especialmente creado para la ocasión que mostrará una línea de tiempo que abarca desde su primera audición hasta la disolución, y contendrá además videoclips, imágenes de sus presentaciones en programas televisivos y material inédito.

Además, se especula con que sus fanáticos serán recompensados con canciones nunca escuchadas, versiones acústicas de algunos de sus grandes éxitos y grabaciones en vivo.

En una entrevista concedida a Cosmopolitan, Payne reveló que estaban pensando en un reencuentro para conmemorar los 10 años del grupo. "La mayoría estamos en Londres. Estuvimos tratando de organizar el primer FaceTime", indicó. Sin embargo, todo indica que Malik, el primero en abandonar la banda en 2015, no será parte de la partida. "No se fue en buenos términos, así que no creo que se sume. Si no quería formar parte, no debería hacerlo", sentenció Payne en The Sun.

Antes de que cada uno emprendiera su carrera en solitario, la banda editó cinco discos de estudio: Up All Night (2011), Take me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015).