Para el Indio, julio vino con regalos: cuándo es el nuevo show de su banda y de qué se tratan los videos que estrenará

Es una semana de festejos para los ricoteros y para los fanáticos del Indio Solari. La banda liderada por el cantante, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado puso fecha a una nueva presentación en vivo y anunció la publicación durante estos días de videos que recogen lo mejor de sus últimos shows.

Después de una exitosa gira por España y sus multitudinarios conciertos en el Estadio Único de La Plata a finales del año pasado, el grupo conformado por Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Fernando Nalé, Pablo Sbaraglia, Deborah Dixon, Luciana Palacios, Sergio Colombo, Miguel Ángel Tallarita y Ramiro López Naguil se presentará el 13 de agosto en el Autódromo de La Pedrera, en la localidad de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis.

Las entradas para el show, titulado Rock and Roll, ya están a la venta por la web de tuentrada.com. Si bien los fans no pierden las esperanzas, cabe señalar que en los últimos directos de la banda el Indio Solari se hizo presente en el escenario solo a través de las pantallas y en modo de holograma.

Por otro lado, el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota contó a través de las redes sociales que desde ayer lunes y hasta el jueves, la formación subirá a su canal de YouTube cuatro temas de sus presentaciones de diciembre en La Plata, dentro de lo que el Indio llamó la “Semana de estrenos fundamentalistas”.

El primer estreno de este material es una interpretación del tema “Mi genio amor”, una canción de Los Redondos que suele ser un infaltable en las presentaciones de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La versión que desde ayer se puede ver en video cuenta con la voz del tecladista Pablo Sbaraglia, acompañado de las guitarras de Gaspar Benegas y Baltasar Comotto y las interpretaciones del resto de los músicos.

En un solo día, el tema obtuvo más de 34.000 reproducciones y recibió una gran acogida por parte de los fans, que dedicaron a la formación afectivos mensajes.

Sumado a ello, el calendario anuncia para hoy la publicación de una grabación del vivo en el que el grupo hizo sonar la canción “A bailar que no hay infierno”, registrada el último 11 de diciembre en el Estadio Único La Plata.

A la espera de poder ver nuevamente a Solari en escena, el artista deleita a los fans por medio de otras iniciativas que difunde en las redes sociales. En las últimas semanas, a través de la radio FM La Patriada, el músico dio lectura a distintos textos de gran profundidad. Una conflagración imperfecta, de Ambroise Bierce, fue una de sus elecciones literarias, así como El libertino y la Revolución, una selección de textos que Jorge Gaitán Duran hizo de la obra del Marqués de Sade.

Respecto al actual estado de salud del Indio Solari, quien padece el mal de Parkinson desde hace varios años, el pasado marzo, con motivo de la gira española de Los Fundamentalistas, reveló en una entrevista para la radio Rock FM, emisora de ese país, cómo se encuentra.

Tras confirmar que la enfermedad progresa, el artista contó que procura mitigar sus efectos distrayéndose con actividades como la pintura o la escritura, las cuales le sirven para “apartar de su cuerpo el dolor”.

El Indio dice que el mal que padece es una dolencia que “es muy jodida e invalidante”, aunque, en su caso, admitió que puede acceder a un tratamiento que ayuda a paliar los síntomas. Desde que fue diagnosticado, el músico recibe asistencia para hacer frente a la enfermedad. “Por el camino se va notando la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida, pero tengo la posibilidad de hacer un tratamiento que me mantiene hace como siete años”, compartió.

En relación a su día a día, agregó: “Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra alguna contractura que quedo como de yeso. Es una de las problemáticas sociales, pero me da por pensar lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y que no tiene kinesiólogo ni pileta de agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un sufrimiento mayor”, valoró. En relación a si el Parkinson está afectando a su psiquis, el músico aclaró: “Los amigos me dicen que estoy bien y sinceramente me siento bien. Me abstraigo mucho con el trabajo. Es la manera de apartarme del dolor de esas contracturas”.