El Indio Solari habló de su enfermedad: “Se nota la progresión del mal de Parkinson, estás todo el tiempo contracturado”

Corría el año 2016 y el Indio Solari confirmaba un rumor que circulaba hacía un tiempo: el mal de Parkinson le estaba “pisando los talones”, decía ante miles de personas al comienzo de un show en Tandil. Desde entonces, la enfermedad siguió su curso para el líder ricotero, quien hoy da más detalles acerca de su actual estado de salud y el tratamiento que recibe.

Con motivo de la próxima gira española de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en la que participará de forma virtual, el artista concedió una entrevista a la radio Rock FM, emisora de ese país, en la que repasó diversos aspectos acerca del show y también habló de su vida y fue consultado sobre otros asuntos de actualidad.

Al referirse a su salud, el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dijo: “se nota la progresión del mal de Parkinson”, cuyos efectos mitiga distrayéndose con actividades como la pintura o la escritura, las cuales le sirven para “apartar de su cuerpo el dolor”.

El Indio dice que el mal que padece es una dolencia que “es muy jodida e invalidante”, aunque, en su caso, admitió que puede acceder a un tratamiento que ayuda a paliar los síntomas. Desde que fue diagnosticado, el músico recibe asistencia para hacer frente a la enfermedad. “Por el camino se va notando la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida, pero tengo la posibilidad de hacer un tratamiento que me mantiene hace como siete años”, compartió.

En relación a su día a día, agregó: “Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra alguna contractura que quedo como de yeso. Es una de las problemáticas sociales, pero me da por pensar lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y que no tiene kinesiólogo ni pileta de agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un sufrimiento mayor”, valoró.

En relación a su el Parkinson está afectando a su psiquis, el músico aclaró: “Los amigos me dicen que estoy bien y sinceramente me siento bien. Me abstraigo mucho con el trabajo. Es la manera de apartarme del dolor de esas contracturas”.

Más allá de estas dificultades, el artista lanzó un mensaje de tranquilidad a sus fans. “Es una enfermedad jodida, pero no me impide de momento en absoluto hacer lo que decidí hacer desde hace 50 años”, recalcó.

Su historia personal en la música fue otro de los temas abordados en la entrevista con el medio español. “Yo soy un escritor de canciones. Ahora los youtubers se han entusiasmado con imágenes del show de Olavarría, uno nunca sabe por qué suceden estos fenómenos. Lo mío fue tener bandas de combate, no de entretenimiento. Está determinado por circunstancias no de una política partidaria sino de una política del éxtasis, que viene de los años sesenta con los jóvenes levantándose contraculturalmente”, dijo.

“¿Venís un poco de la cultura hippie, Indio?”, preguntaron al artista en la radio. Y su respuesta fue contundente: “Sí pero no. Hay un hippie que pintan los medios que es un pelotudo con florcitas haciendo propaganda de algún perfume o de un coche, y no tiene nada que ver con eso. La gente ha sido desinformada siempre de todo lo que es popular y que tiene un acento importante de crítica social, y a mí me tocó pelear contra eso”.

“Eres un bon vivant, ¿te gusta la buena vida, además, no?”, continuó la entrevista. Ante ello, Solari salió al ataque frente a las críticas que afirma recibir en ocasiones respecto a las elecciones que lo hacen protagonista de un presente marcado por los lujos y el confort. “Me gusta la buena vida, sobre todo porque la derecha me acusa muchas veces de ser millonario de izquierda, pero cuando uno hace una producción independiente, tiene que ser capaz de luchar contra el poder, porque si no te talan y te dejan seco. Por otro lado, yo no vendo productos de primera necesidad, aquel que compra el CD sabe por qué lo hace, es una decisión que toma cada uno”, señaló.