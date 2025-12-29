Las vacaciones de J Balvin en Córdoba: sierras, fernet y amor
El cantante visitó la provincia de donde es oriunda su pareja, Valentina Ferrer; las fotos y videos de su estadía por Villa Carlos Paz
El cantante colombiano J Balvin eligió la Argentina como punto turístico para pasar unos días de vacaciones. El destino elegido fue Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, donde hizo base para pasar las Fiestas. Acompañado por su pareja, la modelo cordobesa Valentina Ferrer, el artista alternó entre el ocio, el descanso familiar y las actividades comunitarias.
Lejos de la exposición de las giras internacionales, el artista se instaló en la ciudad natal de su pareja para compartir momentos de intimidad con sus seres queridos. A través de sus redes sociales, el músico documentó su estadía en entornos naturales de Villa Carlos Paz y el Valle de Calamuchita, destacando la tranquilidad del paisaje serrano y la desconexión del ritmo mediático.
“El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina. Los amo, gracias por tanto amor”, expresó el vocalista, ilustrando su paso con distintas escenas de caminatas junto al río y reuniones hogareñas, donde primó la alegría y el entretenimiento.
La visita de J Balvin coincidió con la reciente colaboración con Bizarrap. Junto al reconocido productor estrenaron la pieza musical llamada ‘BZRP Music Sessions #62/66’, la cual vio la luz el pasado martes 26 de diciembre y lleva, hasta el momento, 4,7 millones de visitas en YouTube.
Como parte de su estadía por el país, el intérprete no pudo esquivarle a una tradición cordobesa como es el fernet. Esta bebida emblemática también formó parte de la travesía y le dio un detalle de color a varios videos que viralizó Balvin, junto a otras personas, celebrando las Fiestas.
Más allá del componente recreativo, la estadía tuvo un cariz humanitario. Balvin y Ferrer visitaron un comedor y merendero en la localidad de Villa San Nicolás, donde entregaron juguetes y compartieron una jornada con familias del lugar. Además, el cantante colombiano visitó el Club Lechero de Villa Carlos Paz, donde charló con los niños y adultos. El encuentro no fue solo un gesto simbólico: la pareja manifestó su intención de articular nuevas acciones solidarias de cara a 2026, estableciendo un compromiso de colaboración a largo plazo con la institución.
En medio de las sierras y en compañía de su pareja y amigos, J Balvin no dudó a la hora de elogiar las bondades de este sitio geográfico que acoge a una gran cantidad de turistas durante la época veraniega y seduce con sus diferentes atractivos naturales, sumado a propuestas gastronómicas que redondean un plan ideal para estas fechas.
Para complementar su arribo a Córdoba, el vocalista aprovechó los senderos de la provincia para hacer senderismo y, también, para hacer recorridos en bicicleta, con el fin de explotar al máximo cada uno de los rincones de Villa Carlos Paz. Tras la publicación en Instagram, el cantante recibió una gran cantidad de comentarios donde elogiaron no solo su calidez humana, sino también la elección del destino.
“Felices de tenerte en Córdoba“ y ”Amo que haya pasado Navidad en Argentina", fueron los comentarios más destacados de los usuarios sobre lo que dejó el viaje de J Balvin por estas latitudes.
