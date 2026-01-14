La revelación de J Balvin sobre el halftime show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

J Balvin y Bad Bunny protagonizaron un momento emotivo a finales de 2025 tras una reconciliación, ya que los cantantes estaban distanciados. Ahora, el intérprete de Mi Gente reveló si estará junto a Benito Antonio en el escenario del halftime del Super Bowl 2026.

J Balvin y su revelación del Super Bowl con Bad Bunny

Aunque los dos exponentes de la música urbana ya han compartido el escenario de la gran final de la NFL, J Balvin aseguró que no se presentará por sorpresa el próximo domingo 8 de febrero, de acuerdo con TMZ.

J Balvin aseguró que no estará junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026 (Photo by Kevin Kane / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) KEVIN KANE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Existían fuertes especulaciones que señalaban que el cantante colombiano podría unirse como invitado especial de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, tras su aparición totalmente imprevista en uno de los conciertos de Benito en la Ciudad de México.

J Balvin declaró que sí estará en The Big Game, pero apoyará a su amigo desde las gradas, ya que espera que el famoso represente a los artistas latinos y brinde al público un gran espectáculo.

El boricua y el intérprete de Loco Contigo estuvieron juntos en el escenario de la NFL en 2020, cuando fueron los invitados de Shakira y Jennifer López, quienes encabezaron el cartel de hace seis años.

Shakira y Jennifer Lopez, en el show de medio tiempo del Super Bowl tuvieron de invitados sorpresa a Bad Bunny y a J Balvin (Archivo) Agencias

En ese espectáculo, los cuatro artistas protagonizaron una "verdadera fiesta latina" en el Hard Rock Stadium de Miami, en Florida, de acuerdo con Telemundo.

Tanto El Conejo Malo como J Balvin sorprendieron al público y lo cautivaron al interpretar éxitos como Chantaje, Callaíta, Chambea, Qué Calor, y Mi Gente, junto a las famosas.

La pelea y reconciliación de Bad Bunny y J Balvin

En diciembre de 2025, Bad Bunny y J Balvin protagonizaron una reconciliación icónica durante la última presentación del originario de Puerto Rico en la Ciudad de México, de acuerdo con Glamour.

El icónico momento celebrado por todos los fanáticos tuvo lugar en el Estadio GNP Seguros y se dio tras una relación amistosa de altas y bajas, ya que pasaron de ser amigos, a colaboradores, a no llevarse bien.

Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron públicamente en el último concierto de Benito Antonio en la Ciudad de México en diciembre de 2025 (Instagram/@jbalvin)

Todo indica que hoy en día los artistas son amigos maduros que sienten admiración mutua y se llaman entre sí como “hermanos”.

La relación entre estos dos famosos surgió cuando Bad Bunny comenzó a destacar en la escena del trap, mientras que J Balvin ya era una figura de reconocimiento internacional. En 2019 los dos colaboraron en el álbum Oasis.

Cuatro años después surgiría el conflicto después de que Benito Antonio estrenó el disco Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, y que en la canción Lighting & Thunder lanzara una línea al colombiano que dice: “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo, como Balvin”.

Poco después, el intérprete de Ay Vamos hizo una transmisión en vivo en Instagram en donde dijo estar sorprendido y decepcionado del “ataque” que el boricua dirigió hacia él.

J Balvin y Bad Bunny colaboraron juntos en el álbum Oasis, lanzado en 2019 (STILLZ)

Desde entonces los fans asumieron una rivalidad y los famosos no habían sido vistos juntos hasta el 21 de diciembre de 2025 durante el último concierto en México del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

En el evento, Balvin subió al escenario y dijo “quiero decirte que te admiro, te quiero a ti y a tu familia. El pasado es pasado, ya hemos madurado y te deseo lo mejor”.

Benito Antonio respondió al decir que el sentimiento era mutuo, que respeta y quiere al colombiano, además de asegurar que se disculpó hace mucho tiempo por sus posibles faltas del pasado.