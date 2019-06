Patti Smith vuelve a la Argentina con su banda The Horses

Patti Smith en el CCK Fuente: Archivo - Crédito: Agustin Duserre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 14:28

Tras su última visita al país, en febrero del año pasado, en el CCK y acompañada por su amigo Tony Shanahan y Jimmy Rip, Patti Smith volverá a presentarse en la Argentina junto a su banda completa, el 21 de noviembre, en el Luna Park, como parte de su gira sudamericana.

La escritora, poeta, cantante, "madrina del punk" y "sacerdotisa del rock" llegará así por tercera vez a Buenos Aires (su debut fue en 2006, en el Festival Bue) con el grupo integrado por su hijo Jackson, Shanahan, Lenny Kaye y Jay Dee Daughtery y para repasar buena parte de su trayectoria musical.

Una buena noticia para todos aquellos seguidores de Smith que se quedaron sin entradas para el concierto que ofreció el año pasado, en donde la cantante no solo interpretó clásicos como "People Have The Power", "Because The Night", "Perfect Day" (Lou Reed) o "A Hard Rain's A-Gonna Fall" (Bob Dylan), sino que aprovechó la ocasión para respaldar la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, levantando el pañuelo verde en cada una de sus apariciones.

Por esos días, en diálogo mano a mano con LA NACION, Smith no solo se refirió al tema del que hablaba todo el país, mientras se debatía el proyecto sobre el aborto en el Congreso, sino que elogió al Papa, se definió como una "simple trabajadora", consagró a la palabra "como el arma más hermosa del mundo" y, entre otras cosas, habló de Bob Dylan, de su álbum Horses y de quienes por siempre fueron sus musas: los marginados.

La preventa de entradas para el show del 21 de noviembre comenzará el 1 de julio, a las 20, para clientes del Banco BBVA, mientras que la venta general se iniciará el jueves 4, a la misma hora, en Ticket Portal.