Peligra el festival aniversario de Woodstock por falta de dinero

The Killers, una de las bandas programadas para el encuentro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2019 • 08:53

El mítico festival Woodstock tenía una cita pendiente: la celebración de los 50 años de su primera edición. Según trascendió, el encuentro contaría con nombres de la talla de The Killers, Santana, Dead & Company, Jay-Z, Chance the Rapper, Miley Cyrus y The Black Keys, entre muchos otros. Pero no podrá ser.

Al parecer la iniciativa de Michael Lang, promotor del festival original, habría tenido problemas financieros para llevarse adelante. Se sumaron dos circunstancias: los artistas no recibieron el adelante pautado y la venta de entradas no fue la esperada. Lo que derivó en que 50 inversionistas decidieran retirar su apoyo. The New York Times y Billboard fueron los medios encargados de confirmar la triste noticia.

"A pesar de nuestra tremenda inversión de tiempo, esfuerzo y compromiso, no creemos que la producción del festival pueda ser ejecutada como un evento digno de la marca Woodstock. Aunque sea muy difícil, creemos que es la decisión más prudente para todas las partes implicadas", anunció Dentsu, uno de los principales inversionistas de Woodstock 50.

El evento iba a realizarse los días 16, 17 y 18 de agosto en Watkins Glen, Nueva York.