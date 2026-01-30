Phil Collins: confesiones de un hombre de 75 años, con una historia plagada de éxitos y dolores

El cantante celebra su cumpleaños y es homenajeado con una gran producción de la BBC

Van 75 y contando, aunque, en su caso, no se pueda apelar a la frase “vivito y coleando”; o para cualquier británico como él, “alive and kicking”. Phil Collins llegó a los tres cuartos de siglo, muy a pesar de los pronósticos agoreros que lo sobrevuela en los últimos tiempos. El señor que, en la década del setenta, se sentó detrás de los parches de una de las bandas más grandes del rock progresivo o que escribió algunas de las mejores baladas y los temas pop (incluso bailables) de los ochenta, también fue un poco responsable de haber quedado bajo el foco del sensacionalismo. Y fue a pura sinceridad.

A propósito de este aniversario, la BBC preparó un gran ciclo de emisiones (radiales y de podcast) que celebran su carrera y, además, hacen una puesta al día de su vida a través de una entrevista, estrenada el último lunes, que sirvió de cierre de esta producción.

Confesiones

La periodista y conductora Zoe Ball fue la anfitriona de esa charla para el ciclo “Eras”, donde Collins habló de su llegada a la banda Génesis, de su rol de baterista, del día que debió reemplazar al frontman saliente, Peter Gabriel, y convertirse en cantante, y de su prolífica etapa solista que se vio transformada en popularidad y premios. También hizo confesiones íntimas, como su estado de salud y de cómo vive a diario un hombre que en los últimos años ha pasado tiempo hospitalizado y que se sometió a cinco cirugías óseas. “Convivo con una enfermera 24 horas, que se encarga de que tome mi medicación”, dijo casi al pasar, pero sin ánimo de disimular. También habló de sus excesos con el alcohol y que lleva dos años sin tomar. Todo eso en un tono que mezclaba resignación y paz, sin evadir su realidad. Y contó, además, de las operaciones de rodilla que tuvo. “Puedo caminar, aunque con asistencia. Todo lo que podía salir mal me salió mal”, admitió.

El alcohol fue algo de lo que salió mal. “Probablemente había estado bebiendo demasiado. Disfruté de volver a una gira. Al salir de gira, pensé: ‘Bueno, voy a hacer todas esas cosas que no pude hacer’. Nunca me emborraché, aunque me caí un par de veces. Pero es una de esas cosas que pasan y me pasó factura, y pasé meses en el hospital”.

Seguramente sabe que la última gira que realizó con Genesis, hace tres años, no fue solo el cierre de la historia de la banda, sino de su propia historia en solitario, sobre los escenarios. Porque, así como los problemas de salud no lo han dejado tranquilo durante los últimos años, tampoco los medios sensacionalistas, que alertaron al público sobre el hecho de que Phil no podía cantar de pie o sobre un supuesto estado de salud que lo ubicaba en el umbral de su existencia. Pero nada de eso contaba realmente la verdad.

Falsos rumores

Phil Collins: “Puedo caminar, aunque con asistencia. Todo lo que podía salir mal me salió mal”, admitió Captura de video

En julio del año pasado, desde su productora desmintieron versiones. No se encontraba en cuidados paliativos, después de que rumores en redes sociales afirmaran que estaba en su lecho de muerte. En ese momento se confirmó que se encontraba hospitalizado, pero recuperándose de una cirugía de rodilla.

Ya hace más de una década que sus huesos condicionan sus días. Pero el hecho de que debiera optar por cantar desde una cómoda silla no le quitó las ganas de estar en gira. Incluso ha pasado por el Campo Argentino de Polo, para la última actuación que ofreció en Buenos Aires, en 2018.

Seguramente el último tour que hizo con Génesis haya sido la muestra más clara de que era momento de pasar a cuarteles de invierno, al menos en lo referido a la música en vivo. Pero nada de aquello opacó su carrera.

Baterista se busca

Aquel muchacho de 19 años que, en 1970, había conseguido el puesto de baterista en Genesis por un aviso de la revista Melody Maker, terminó como cantante del grupo a mediados de aquella década cuando Peter Gabriel abandonó el proyecto. Nunca fue un baterista virtuoso (de hecho, ninguno del grupo era un músico virtuoso). Sí fue uno muy bueno. Había que serlo para tocar rock progresivo, lenguaje que, si bien la época demandaba estilos expansivos (especialmente en géneros como el jazz-rock), la clave en Genesis no estaba en las individualidades o en determinado swing sino en la capacidad de sorprender al público desde toda la estructura musical, con agilidad y cambios de ritmo, con precisión en la alternancia de patrones ( 4/4, 7/8 o 9/8).

Phil Collins, en la década del setenta, sentado a la batería de Genesis Graham Wood - Hulton Archive

Sentado detrás de los parches, vivió uno de los períodos más desarrollados del grupo (1970-1975), con el estreno de discos notables. La trilogía Foxtrot, Selling England By The Pound y The Lamb Lies Down On Broadway fue absolutamente excepcional e insuperable, no por sus canciones en sí, sino en los términos de un álbum como concepto, algo que en el siglo XXI cayó totalmente en desuso.

Los grandes éxitos

A principios de los ochenta, su carrera solista comenzó a tomar vuelo. Sus dos primeros discos, Face Value y Hello, I Must Be Going! tuvieron múltiples influencias. Para el tercero, No Jacket Required, se animó con temas bailables y se convirtió en una figura de peso en la industria del pop. Por aquellos años, era toda una celebridad. Phil Collins fue la única estrella de la música que actuó en los dos escenarios que el Festival Live Aid montó el mismo día de 1985 a cada lado del océano Atlántico, en Londres y Filadelfia. Tocó primero en Inglaterra unos temas sentado al piano, y luego subió a un avión Concorde para llegar rápido a los Estados Unidos y actuar con una formación de Led Zeppelin para la ocasión, en el escenario de Filadelfia.

Phil Collins en Live Aid 85 La Nación

Eran tiempos de premios, de músicas para bandas de sonido, de sociedades musicales con otros artistas y de largas giras en solitario. Mientras tanto, Genesis se colaba en la agenda de sus tres integrantes históricos, Collins, Mike Rutherford y Tony Bans.

Supo, como otros colegas, reinventarse para no quedar al costado del camino. Apenas iniciado el nuevo milenio, tenía en su haber más de 150 millones de discos vendidos, con Genesis y solo. Su estrella brillaba en el Paseo de la Fama de Hollywood y la banda con la que se había hecho famoso entraba en 2010 en el Rock and Roll Hall of Fame. Cuatro años antes, Collins había vuelto a juntarse con Rutherford y Banks para rearmar Genesis, no tanto con pretensiones creativas sino evocativas de los cuarenta años de vida del grupo. En 2006 comenzaron una exitosa gira llamada Turn It On Again: The Tour. La gira incluyó más de doce países y tuvo un costo para Collins. Los problemas de columna que acarreaba se acentuaron, afectaron la sensibilidad de sus manos y terminaron alejándolo de los parches.

Genesis, en uno de los conciertos de su última gira @banda_genesis/Instagram

Amagó con una retirada definitiva de los escenarios. No le duró mucho. Tomó como excusa el hecho de que sus hijos menores nunca lo habían visto en vivo. Fue por eso que a mediados de la última década emprendió una gira para revisitar su historia y, unos años después, emprendió otra, con Genesis. Esa sí fue la que sirvió para bajar el telón, de manera definitiva.