Lily Collins compartió una foto con su papá y mostró cómo está Phil Collins tras su retiro de los escenarios

Lily Collins compartió una foto con su papá y mostró cómo está Phil Collins hoy, una pregunta más que popular en redes sociales con motivo de los reiterados problemas de salud que tuvo el popular artista, creador de éxitos como “Another Day In Paradise”, “In The Air Tonight” y “One More Night”, entre otros.

A través de su cuenta de Instagram (@lilyjcollins), Lily Collins expresó: “Ayer papá cumplió 75 años y me siento muy agradecida de haberlo celebrado juntos. Por todo lo que has logrado, toda la alegría que has traído a tantas personas en todo el mundo durante todos estos años, todas las lecciones que hemos aprendido, todos los recuerdos que hemos compartido y todos los nuevos que están por venir, gracias. Me siento muy afortunada de haberte abrazado, reído contigo y recordado contigo en un día tan memorable. Orgullosa es poco decir. Te quiero hasta la luna y de vuelta...”.

Lily Collins compartió una foto con su papá y mostró cómo está Phil Collins hoy Captura Instagram (@lilyjcollins)

Con estas conmovedoras palabras, la reconocida actriz e hija del legendario músico celebró los 75 años de su padre. La imagen, que acompaña el sentido mensaje, ofrece un vistazo a la actualidad del exlíder de la banda Genesis, cuya vida en el último tiempo estuvo marcada por serios desafíos de salud.

Lily Collins emocionó a sus seguidores con la comparación entre la actualidad y el pasado suyo junto a su padre Instagram (@lilyjcollins)

Entre los comentarios más destacados que le dejaron sus seguidores en la publicación se encuentran: “Me asusté”; “Tu papá es una leyenda”; “Tu padre es la banda sonora de muchas de nuestras vidas, especialmente de aquellos nacidos en 1967 como yo” y “Absolutamente uno de los mejores artistas y música reconocible de la historia”.

La emoción y el temor por la vida de Phil Collins se hizo presente en los comentarios Captura Instagram (@lilyjcollins)

Cómo está la salud de Phil Collins

La salud de Phil Collins es un tema de preocupación para sus seguidores a nivel global, ya que a sus 75 años, el músico británico enfrenta las severas secuelas de una grave lesión en las vértebras de la zona superior del cuello sufrida en 2007, un incidente que le provocó daños neurológicos persistentes. Esto afectó drásticamente su movilidad y su capacidad para tocar instrumentos, especialmente la batería, un elemento central en su identidad artística.

Collins expresó la magnitud de sus padecimientos con una frase elocuente. “Todo lo que podía salir mal me salió mal”, compartió en el podcast Eras de la BBC. Las complicaciones físicas incluyen problemas en sus extremidades y secuelas motrices que impactan su postura y destreza, una situación que tiene más de 15 años. Desde 2015, el artista requiere el uso de un bastón para desplazarse y encuentra dificultades para permanecer de pie durante períodos prolongados, lo que le impide sentarse tras la batería.

Lily y Phil Collins mantienen una relación muy cercana a pesar de los compromisos laborales de la estrella de Emily en Paris, su matrimonio y su maternidad Instagram (@lilyjcollins)

En el documental Phil Collins: Drummer First, el artista lamentó: “He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock”. Su hijo Nic señaló que el excesivo tiempo detrás de la batería pasó factura a su padre, causándole diversas lesiones. La cirugía de espalda a la que se sometió en 2015, tras la lesión vertebral, le dejó una complicación conocida como “pie caído” en su pie derecho, lo que implica falta de movimiento y sensibilidad, y es una de las razones por las que necesita asistencia para caminar.

A esto se suman las cinco intervenciones quirúrgicas en sus piernas, de las cuales solo una rodilla funciona con normalidad. Esta fragilidad lo llevó a depender de asistencia médica permanente, motivo por el que está acompañado por una enfermera residente las 24 horas para la administración de medicación y apoyo en sus desplazamientos diarios.

Durante la gira de despedida de Genesis, en marzo de 2022, Phil Collins tuvo que cantar sentado en una silla X (@PhilCollinsFeed)

Su retiro de los escenarios fue una realidad que él mismo asumió: “Si no puedo hacer lo que hacía tan bien como antes, prefiero relajarme y no hacer nada. Si un día me despierto y puedo sostener un par de baquetas, lo intentaré. Pero siento que he agotado mis millas aéreas”.