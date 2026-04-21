“Lo más importante para mí”: tiene 21 años, es el hijo de una estrella de la música, pero cumplió su sueño lejos de los escenarios

Creció rodeado de música y escenarios y con un apellido de fama mundial que cualquier otro habría aprovechado sin dudar. Sin embargo, Mathew Collins, el hijo menor de Phil Collins (75), tomó otro camino: el del esfuerzo silencioso, los vestuarios y las canchas. A sus 21 años, avanza con paso firme en el exigente mundo del fútbol profesional europeo, decidido a brillar por mérito propio. Nacido en Suiza el 1 de diciembre de 2004, fruto de la relación entre Phil Collins y la traductora suiza Orianne Cevey, Mathew pasó su infancia entre distintos países. Durante un tiempo la familia vivió en Miami y fue ahí donde el fútbol comenzó a ocupar un lugar central en su vida.

Mathew, su madre Orianne Cevey, su padre Phil Collins y su hermano Nicholas, durante una gala benéfica en Miami, en noviembre de 2018 Getty Images

Con su hermana, la exitosa actriz Lily Collins, cuando eran chicos

Muy pronto quedó claro que no se trataba de un simple pasatiempo, sino de una auténtica vocación. “El fútbol siempre fue lo más importante para mí. Desde muy joven quise ser futbolista profesional”, declaró al periódico Krone. Y esa claridad de objetivos lo llevó, con 14 años, a tomar una decisión poco habitual para alguien de su edad: dejar el hogar familiar y mudarse a Evian, Francia, para ingresar en un internado de alto rendimiento futbolístico. A los 16 años, dio otro paso decisivo: se trasladó de Francia a Alemania, un país con una de las estructuras formativas más exigentes del fútbol europeo. Allí pasó por las juveniles del Astoria Walldorf y posteriormente por el Hannover 96. “Al principio no fue fácil en Alemania porque no hablaba el idioma. Pero, en general, fue la decisión correcta porque el fútbol me ha hecho muy feliz”, confesó con honestidad el mediocampista. Luego llegó el salto a Austria y se calzó la camiseta del WSG Tirol, un punto de inflexión en su carrera, y en junio del año pasado, firmó contrato con el Austria Salzburg. “Estamos encantados de que Mat nos haya elegido. Es una persona muy sencilla y con los pies en la tierra, por lo que también encaja a la perfección con el Austria a nivel personal”, afirmó entonces el presidente del club Claus Salzmann.

En junio del año pasado, cuando firmó el contrato con Austria Salzburg

Octubre de 2025, en la cancha del estadio Max Aicher, con el jugador Paul Gobara del FC Hogo Hertha Wels al término del partido

Lejos de presiones o expectativas impuestas, Mathew siempre contó con el apoyo constante de su padre. El legendario músico no sólo ha acompañado a su hijo desde las gradas, sino que ha respetado profundamente su deseo de mantenerse al margen del mundo artístico. Las imágenes de padre e hijo juntos en estadios europeos –la última visita del cantante a Salzburgo fue en abril de este año– reflejan una relación basada en el orgullo, el amor y la cercanía.