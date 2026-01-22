Cerca de cumplir 75, Phil Collins confiesa todas sus dolencias: “Todo lo que podía salir mal, salió mal”

El 30 de enero el cantante y baterista Phil Collins cumplirá 75 años y la BBC preparó un especial de cinco episodios que recorre su vida. El último, que se estrenará el 26 de enero, es una entrevista de la periodista Zoe Ball. Allí, el compositor de clásicos como “In The Air Tonight” habló tanto de su historia como de los problemas de salud que lo aquejan desde las últimas décadas. Especialmente desde el final de la gira que hizo con Genesis en 2007. Varios medios británicos y estadounidenses, como The Independent y Variety anticiparon detalles de esa entrevista.

De aquel tour de 2007 quedaron secuelas severas. La lesión le dañó las vértebras de la parte superior del cuello y le causó daños neurológicos permanentes. Desde entonces, tuvo sucesivas operaciones de rodillas y problemas con el alcoholismo. Se retiró de los escenarios. Regresó, hizo la última gira con Genesis, en 2022, y desde entonces se retiró a cuarteles de invierno, aunque no descarta la posibilidad de terminar y dar a conocer músicas que tiene en su estudio.

Phil Collins en su última gira, en 2022 Gentileza Mirror/ Bav Media

“Tengo una enfermera interna las 24 horas para asegurarme de que tomo mi medicación correctamente”, le contó a Ball. “He tenido problemas con la rodilla... Todo lo que podía salir mal me salió mal”.

También explicó que se ha sometido a cinco cirugías de rodilla y ahora tiene una “que funciona”. “Puedo caminar, aunque con ayuda, ya sabes, muletas o lo que sea”.

Además, habló de adicciones. “Probablemente había estado bebiendo demasiado. Disfruté de volver a una gira. Al salir de gira, pensé: ‘Bueno, voy a hacer todas esas cosas que no pude hacer’. Nunca me emborraché, aunque me caí un par de veces. Pero es una de esas cosas que pasan y me pasó factura, y pasé meses en el hospital”.

Collins también reveló que recientemente celebró dos años de sobriedad, después de que su asistente recordara la fecha en que dejó de beber: “Han sido unos últimos años difíciles, interesantes y frustrantes… pero ya está bien”.

Falsos rumores

En julio del año pasado, un representante tuvo que desmentir que el músico no se encontraba en cuidados paliativos, después de que rumores en redes sociales afirmaran que estaba en su lecho de muerte. En ese momento, The Independent confirmó que se encontraba hospitalizado, pero recuperándose de una cirugía de rodilla.

Una de sus últimas apariciones en una producción documental fue en 2024, donde se ve a su hijo Nicholas rearmando la batería, para que Phil reviva la experiencia de volver a tomar las baquetas. “Todavía lo estoy asimilando”, dijo, sentado frente a los tambores. “He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock. Si no puedo hacer lo que hacía tan bien, prefiero relajarme y no hacer nada. Pero si un día me despierto y puedo sostener unas baquetas, lo intentaré. Pero siento que he gastado mis millas aéreas”, había dicho en aquella entrevista.