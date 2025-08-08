Pity Álvarez confirmó, a través de un video, su regreso a los escenarios: “Muchas gracias por el aguante”

Desde una locación algo confusa y con un buzo que reza la inscripción “Basado en hechos reales”, Cristian “Pity” Álvarez confirmó a través de un video en su cuenta de Instagram que el 5 de diciembre brindará un show en el estadio José Amalfitani. El artista también habló sobre un material que ya está grabado y que próximamente verá la luz.

Las entradas para el show aún no están a la venta y se espera que en los próximos días se den a conocer más novedades. Los fanáticos agitaron las redes sociales con mensajes de alegría donde palpitan un cierre de año distinto, con el esperado regreso del rockero, de 53 años, tras un largo tiempo fuera de los escenarios.

El anuncio de Pity Álvarez

“Primero quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram (@pityalvarezok) donde vamos a comunicar todas la noticias oficiales. Segundo: quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros", comenzó Álvarez con una caballera platinada y una vincha que rodeaba su cabeza, el clásico look rockero que lo caracteriza.

“Tengo dos noticias muy lindas para darles: voy a decirles oficialmente que el 5 de diciembre vamos a estar en el estadio Vélez”. Además, el músico anunció que ya tiene grabado nuevo material y que están “terminando de editar el videoclip”. “Muchas gracias por el aguante”, agregó Pity justo antes de dar por terminado el video mientras la cámara enfocaba un parlante en el que sonaba música de su autoría.

Pity Álvarez se abrió una cuenta de Instagram para estar en comunicación con su gente, desde allí anunció su regreso a los escenarios Archivo

Desde el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz en Lugano, Pity Álvarez atravesó un proceso judicial, fue preso y se alejó por completo de los medios de comunicación y también de los escenarios.

Tras el crimen, la Justicia determinó que Pity Álvarez debía cumplir una condena en un pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza, donde se instaló a mediados de 2018 y estuvo durante un tiempo prolongado con el fin de que pudiera recuperarse de sus adicciones.

Desde ese entonces, su círculo íntimo se volvió completamente hermético y, por ende, las redes sociales cumplieron un rol fundamental para saber qué era de su vida. En algunos videos caseros los fanáticos pudieron observar al rockero en pequeñas juntadas con otros músicos o con otras figuras que se acercaban a visitarlo, como Claudio “Turco” García, uno de sus amigos.

Felipe Barrozo, guitarrista de Intoxicados y amigo de Pity, reveló hace un tiempo en una entrevista con LA NACION que el cantante seguía conectado con su faceta musical: “La última vez que lo vi tocamos juntos la guitarra y me mostró una canción nueva. No se acordaba bien la letra y no tenía a mano el cuaderno donde la había anotado, pero lo pasamos muy bien. Le regalé una guitarra porque no tenía ninguna y se puso muy contento“.

Pity Álvarez y Daniel Melingo se reencontraron para volver a grabar algunos de los temas de Tangos bajos Instagram @danielmelingo

Poco a poco, Pity se fue reencontrando con el mundo de la música. En noviembre de 2023 el exlíder de Intoxicados grabó cuatro canciones para el documental Tangos Bajos (mismo nombre que el disco de Melingo de 1988) junto a Daniel Melingo. "Lo encontré muy bien, muy lúcido, muy cariñoso. La mejor versión de Pity, realmente. Me sorprendió y me encantó compartir esos momentos con él”, destacó el exintegrante de Los Abuelos de la Nada y cofundador de Los Twists sobre aquel encuentro. Además, Melingo publicó una foto junto al rockero que acompañó con una tierna leyenda: “Día histórico para la música popular. Gracias, Pity”.

La expectativa sobre un posible regreso de Pity a los escenarios empezó a crecer en el Quilmes Rock 2025. Cuando el escenario de Tecnópolis estaba listo para recibir a Andrés Calamaro y su banda, las pantallas proyectaron a Pity Álvarez tocando una canción: “Me encantaría estar ahí con ustedes pero todavía no puedo”, dijo en abril el cantante de Viejas Locas en un video grabado exclusivamente para el evento. El público, del otro lado de la pantalla, lo ovacionó y la expectativa por volver a ver a Álvarez en un escenario se multiplicó cuando Calamaro tomó el micrófono y disparó: “Te queremos acá. Falta poco”, anticipó el rockero frente a su público.