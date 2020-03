Playlist: The Weeknd, J Balvin, Barbi Recanati y más

The Weeknd presentó esta semana su disco, After Hours

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de marzo de 2020 • 16:34

The Weeknd - After Hours

Suena como: pop sombrío

Ideal para: una cuarentena melancólica

Después de una dilatada espera, que contó con tres simples adelanto -"Heartless", "Blinding Lights" y "In Your Eyes"- y algunos hitos personales, como haber roto el record de suscripciones previas en Apple Music -el miércoles pasado superó la marca alcanzada por Billie Eilish, con un millón de adds-, The Weeknd acaba de lanzar su cuarto disco. Siguiendo con su R&B de corte nocturno, desgarrado y sensiblemente bailable, After Hours contó con una larga lista de productores, como Lopatin, Max Martin, Metro Boomin, Frank Dukes, Illangelo y Kevin Parker de Tame Impala. Sin embargo, el sucesor de Starboy y el EP My Dear Melancholy , es su primer trabajo sin artistas invitados.

J Balvin - Colores

Suena como: nuevo reggaetón

Ideal para: forzar los límites del género

J Balvin probablemente tenga entre manos su disco más ambicioso. Planteado como una obra conceptual -con tapa del artista contemporáneo japonés Takashi Murakami-, el cantante colombiano se inspira en un puñado de colores para expandir un ejercicio de experimentación musical, con instrumentaciones y texturas poco convencionales dentro del universo del reggaetón, guiado por la mano del productor Sky Rompiendo. Los diez tracks breves que lo componen, que juntos alcanzan un total de 29 minutos, son potenciales singles, cada uno de ellos acompañado de su propio video, también a cargo de Murakami.

Barbi Recanati - Ubicación en tiempo real

Suena como: post-punk millennial

Ideal para: enfrentar una pandemia a solas

A tres años de la disolución de Utopians, banda que lideró desde 2005 hasta 2017, Barbi Recanati lanza su primer disco solista. Ubicación en tiempo real, sucesor del EP Teoría espacial , editado por su propio sello Goza Records, es un trabajo breve de post-punk, guitarrero y tenue, que incluye los últimos tres singles lanzados vía Spotify, "¿Qué le ves?", "En la frente" y "Que no", y una colaboración junto a Paula Trama, cantante de Los Besos.

Ana Tijoux - Antifa Dance

Suena como: electro-activismo

Ideal para: darle batalla al enemigo

Anita Tijoux sigue en la lucha. Después de su simple de protesta "Cacerolazo" y de participar en un acto de campaña del candidato Bernie Sanders en Los Ángeles a principios de este mes, la cantante chilena lanza un nuevo manifiesto de resistencia antiimperialista y anticapitalista. "A liberar este mundo completo, si tocan a uno tocan al pueblo", canta Tijoux, sobre una base de power electro dance. El video, de corte explícito, disruptivo, pero finalmente optimista, cuenta con cameos de sus colegas chilenos, Tata Barahona y Alex Anwandter.

Juana Molina - Cara de espejo - Home Session

Suena como: ambient de living

Ideal para: asumir el encierro

En días de reclusión, Juana Molina lanza una relectura de "Cara de espejo" en versión hogareña. La canción, uno de los tracks de su celebrado disco Halo , editado en 2017, es una versión extendida, de pulso visceral y la voz más al frente, sobre esta oda a la autopercepción resignificada en tiempos de encierro. Días atrás, Juana Molina fue una de las primas artistas en dar un show vía streaming, a través del canal de YouTube de Futurock, tras suspender un concierto después de declarada la pandemia.

Brian Eno - Mixing Colours

Suena como: minimalismo digital

Ideal para: musicalizar la tristeza

Lo nuevo de Brian Eno en realidad es la reactivación de una conversación creativa con Roger Eno -su hermano menor, reconocido pianista con peso propio- que mantuvieron hace 15 años, cuando Roger le enviaba pistas en MIDI y Brian las manipulaba a su gusto. Esta colaboración, como ya lo habían hecho en Apollo: Atmospheres and Soundtracks , de 1983, es un largo viaje climático y emotivo, construido casi exclusivamente a base de pianos y sintetizadores, a través de largos 18 tracks.