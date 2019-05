Jimena Barón se defiende de las acusaciones de plagio. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Jimena Barón

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019 • 12:56

Todo empezó ayer cuando en el programa Los ángeles de la mañana empezaron a decir que Jimena Barón estaba "floja de ideas" y compararon escenas de películas y videclips de otras artistas con "La cobra", su nuevo material."Vamos a ver el informe de algo que hablamos aquí hace unos días del supuesto plagio de Jimena Barón nada más y nada menos que a Shakira", anunció el conductor.

Cinthia Fernández su sumó a las críticas y opinó desde su propia experiencia. "A mí me dijeron (...) plagiadora en el 'Bailando...', y ahora como es Jimena Barón, es un homenaje", ironizó indignada con las diferencias que se hacían entre unas figuras y otras.

Pero la actriz y cantante recogió el guante y se manifestó sobre las acusaciones: "A mi no me interesa nada, no pienso engancharme, muchos colegas que admiro me mandaron mensajes hermosos así que estamos todos muy felices".

Las escenas por las cuales Jimena Barón es acusada de plagio (eltrece) 01:54

Video

Además, ayer, Barón contó en el programa de Vero Lozano cómo fue el proceso de composición del tema : "Lo escribí el día siguiente de ganar el premio Gardel por 'La Tonta', como me da pena escribir y tachar en cuadernos, lo escribí en un autodefinido. Después nos fuimos a los Estados Unidos a grabarlo. Las mujeres lo levantaron como un himno, les debía la Cobra, es como el ave fénix de 'La tonta'. No lo inventé yo, es el movimiento feminista que está levantando una bandera, no me vas a maltratar más, basta".

No es la primera vez que acusan a Jimena de copiarse. Lo mismo pasó con su éxito anterior cuando Ronnie Arias la acusó de plagiar en su hit "La Tonta" a la canción "Tu falta de querer", de la chilena Mon Laferte, pero ella lo negó rotundamente. "La canción la hice yo con un teclado, en mi casa. Estoy diciendo que la hice, que no me copié de nadie, y me está diciendo chorra o mentirosa", dijo en ese entonces.

Las "inspiraciones" de Barón, según LAM

1. Barón se caracteriza como una diosa hindú igual que JLo en "El anillo".

2. Emerge de la tierra y sale igual que Uma Thurman tras haber sido enterrada viva en la película de Quentin Tarantino, Kill Bill Vol 2.

3. Peinado, apariencia y movimientos de cadera remiten a los primeros videos de Shakira. Cuando camina por el desierto, la compararon con el videoclip "Suerte", también de la colombiana.

4. La tipografía y los colores son idénticos a los de Quentin Tarantino en Pulp Fiction.

5. La cantante elige una coreografía y hasta el vestuario de "El anillo" de JLo.

6. Tras un largo recorrido, se cobra venganza de un ex, igual que el final de Kill Bill, de Tarantino.