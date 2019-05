Jimena Barón habló de su nuevo hit, "La cobra"

La actriz y cantante, en el video de su nuevo tema que ya tiene más de seis millones de reproducciones en Youtube

Hace apenas cinco días Jimena Barón estrenó su single "La cobra", en las plataformas digitales, y ya tiene más de de seis millones de reproducciones en YouTube. Hoy visitó Cortá por Lozano, en Telefe, cantó su hit y se sentó en el diván. Allí le contó a Verónica Lozano que escribió la canción el 30 de mayo del año pasado, luego de ganar el premio Gardel por La tonta, su primer disco.

"Sentí que era el broche de oro, y pensé: ¿ahora cómo seguimos? Fue un momento mágico, en el que agarré la guitarra, aunque toco muy mal pero me sirve para componer. Capaz por eso salió medio flamenco. Me atrae la cobra, un animal elegante, sigiloso, y también el juego de palabras: la cobra que se cobra. Además, buscando fotos para el logo, encontré una cobra hermosa, con la boca abierta y me di cuenta de que es como un órgano femenino. Y es verde para seguir con la bandera que levantamos las mujeres, en la lucha por la ley de legalización del aborto. Después hay algo de esta vagina-mujer enojada. Y es entendible".

Haciendo un paralelismo entre "La tonta" y "La cobra", sus dos grandes hits, la actriz y cantante comentó: "La tonta y la cobra son antónimos. Las mujeres se sintieron representadas por 'La tonta' pero deja un mensaje triste. Por eso creo que les debía 'La cobra', para mostrar que pueden levantarse, cambiar la piel y ser la cobra que se cobra. Y no es venganza, es justicia. No es algo contra el hombre; es al machista. Quiero transmitir que cualquiera puede lograr lo que sueñe".

Durante la charla con Vero Lozano, Jimena se emocionó y explicó por qué: "Mucho laburo, la vida misma. Mi vieja me mandó un mensaje que decía que le hubiese gustado convertirse en cobra antes. Yo vi a mi vieja toda mi infancia no pudiendo ser cobra. Es un homenaje y un regalo para ella. Y me emocionan tantas historias de tantas mujeres compartiendo. Estoy orgullosa de lo que está pasando en el mundo con las mujeres. Soy una mina que mantuve a mi familia muchos años, me rompí el lomo trabajando. En el camino, muchos me dijeron que no iba a poder. Me siento orgullosa de los cambios que hice. Cambié mi cuerpo, mi día a día con mi hijo para que vea una mujer feliz. Cuando me pasó mi situación con mi ex (Daniel Osvaldo), sé que mi mamá se sintió muy culpable".

Barón aclaró que "La cobra" no está dedicada a su ex: "No le hago esta canción al papá de mi hijo, es a todo mi camino, a muchos que me crucé para llegar a ser lo que soy hoy. Hubo maltratos muy aceptados por las mujeres durante años. No está bien naturalizar. Por eso 'La cobra' es muy importante. Es poder decir: entendí todo. No más".

La cantante (su nombre artístico ahora es J Mena) también contó que tiene el apoyo absoluto de su novio, el bailarín Mauro Caiazza. "Es lo más. Me admira y eso es importante para mi después de todo lo que pasé. Y me ayuda mucho con el enano".