Jimena Barón emocionó a todos al revelar a quién eligió como madrina de Arturo: “Nadie cuida a mis hijos como vos”
La cantante volvió a conmover a sus seguidores con un emotivo video; en complicidad con Momo grabó la reacción de ‘Mari’, una de las personas más importantes de su vida, al recibir la noticia
- 4 minutos de lectura'
Jimena Barón volvió a emocionar hasta las lágrimas a sus seguidores con un video vinculado a su familia. Así como conmovió a todos al mostrar las reacciones de sus familiares y amigos, cuando se enteraron de que estaba embarazada, ahora registró un momento que quedará para el recuerdo. En complicidad con su hijo mayor, Morrison ‘Momo’ Osvaldo, mostró cómo le preguntó a María ‘Mari’ Trinidad López, la persona que la cuidó cuando era pequeña y que se convirtió en niñera de su primogénito, si quería ser la madrina de Arturo, su bebé de dos meses, fruto de su relación con Matías Palleiro.
Una vez más, la cantante preparó una cámara oculta, pero estaba vez contó con la ayuda de Momo. Los dos fueron a la cocina y ella sacó un queso de la heladera para que Mari, que era la “víctima”, pensara que iban a grabar una publicidad. Estaba todo ensayado y madre e hijo se pusieron a “actuar”. Morrison le preguntó por los preparativos para el bautismo de Arturo y ella le dijo que sería el próximo mes y que estaban intentando conseguir el lugar. “¿Quién elige a la madrina y al padrino?“, quiso saber el pequeño, a lo que le respondió que ella y Matías, respectivamente.
“¿Y a quién elegiste?“, le preguntó Maro, quien la escuchaba atenta. Barón ignoró por completo la pregunta y solo respondió que Matías eligió a Jere. Siguiendo el libreto, Momo quiso saber cuál es la función de los padrinos. ”A mí me dijeron que la madrina es la persona que...“, empezó Jimena, pero Mary la interrumpió: ”... que si le llega a pasar algo a tu mamá, Dios no permita, cuidaría a los hijos“.
Entonces llegó el momento más esperado. “¿Vos a quién elegiste?“, le preguntó Momo y mientras intentaba disimular la emoción, Jimena miró a los ojos a la mujer que la cuidó desde su niñez y dijo: ”Me gustaría que sea Mari". Ella se quedó sin palabras. “No me digas. ¡Mentira, me infarto, me estás cargando!”, expresó anonadada mientras secaba una olla. Pero no era ninguna broma, era completamente real.
Entre lágrimas se dieron un entrañable abrazo. “Nadie cuida a mis hijos como vos”, le aseguró la influencer. De fondo se escuchó la voz de Matías, quien apareció en la cocina con Arturo en brazos: “¿Quién está ahí? La madrina”. Mari agarró a su ahijado en brazos y los cinco se fundieron en un gran abrazo. “Gracias, gracias, gracias”, expresó emocionada.
“Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida. Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida ella. No tuve que pensar ni un minuto”, expresó Jimena Barón en el posteo que hizo en Instagram. El reel tuvo más de seis millones de reproducciones en menos de 24 horas y sus seguidores no tardaron en reaccionar al emotivo momento.
“Cuanto amor hay en esta familia, los amo tanto”; “¡Qué hermoso!“; ”Llorando"; ”¡Me haces llorar en milésima de segundos! ¡Gracias por compartir estos momentos mágicos! ¡Sos luz e inspiración! Mari sos tan querida, creo que por todos los que amamos a Jime y su tribu!“; ”Llorar por otros es mi pasión"; “Dios, como amo a esta gente no paran de hacernos llorar”; “¡Siempre lloraré con esta familia? Sí“; ”Mari, sos total merecedora, ‘¿quién va a cuidar mejor a mis hijos?’. Lloré“, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en el posteo.
Otras noticias de Lo vi en Instagram
Las fotos. El tierno recuerdo de Nancy Dupláa para celebrar los 22 años de su hija Morena
Desde Estambul. La China Suárez compartió un video subido de tono de Mauro Icardi que dio que hablar
“Mi amigo, mi maestro, mi amante”. Marina Borensztein celebró 19 años de amor con Oscar Martínez con una conmovedora carta
- 1
Cómo votar en La Voz Argentina 2025
- 2
Los amores de Nicki Nicole: de sus inicios con Khea, a la propuesta de matrimonio de Trueno y la infidelidad de Peso Pluma
- 3
El nuevo programa de Tamara Pettinato y su polémico nombre, inspirado en Alberto Fernández
- 4
Taylor Swift: el músico que la dejó por teléfono, su relación más tóxica y el actor que no soportó su fama