Por iniciativa de la diputada Victoria Donda, Iron Maiden recibió su distinción en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Diego Mancusi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 18:28

La diputada Victoria Donda encabezó el acto en el que los miembros de la Doncella de Hierro recibieron plaquetas como " visitantes de honor".

"La libertad de expresión es un pilar de todo Estado democrático, y a veces esa libertad de expresión viene con remeras negras, cuernos y camperas de cuero". Con esas palabras se refería Victoria Donda a Iron Maiden, banda homenajeada en el Congreso Nacional en su undécima visita al país. En el salón Presidente Juan Domingo Perón del edificio legislativo nacional, la diputada e impulsora de este reconocimiento encabezó el acto en el que recibieron plaquetas conmemorativas tres miembros del grupo: el baterista Nicko McBrain, el guitarrista Janick Gers y el cantante Bruce Dickinson.

Varios músicos del rock pesado local se congregaron para ver el agasajo a la Doncella de Hierro, entre ellos el "Tano" Antonio Romano de Malón y ex Hermética, Vitico Bereciartúa de Riff y Viticus y Marcelo "Corvata" Corvalán de Carajo.

La banda de heavy metal inglesa Iron Maiden fue homenajeada en el Congreso de la Nación Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Por su parte, el periodista especializado en heavy metal César Fuentes Rodríguez habló en nombre de los fans que acercaron al Congreso la propuesta de reconocimiento a la banda y destacó que el género finalmente tenga una validación estatal. "En una época usar una remera negra o escuchar música atronadora se consideraba un símbolo de inmadurez, incultura y hasta violencia. Por eso es tan importante este homenaje institucional", dijo, poco antes de que comenzara a sonar "The Number of the Beast".

Finalmente, después de recibir su placa, el carismático vocalista Bruce Dickinson tomó el micrófono y subrayó la conexión del público argentino con el grupo. "Venimos de muy lejos, pero siempre estamos cerca en nuestros corazones, sin que importe nada de lo que pasa en el mundo", dijo, al tiempo que lamentó poder ofrecer sólo un show en esta visita y prometió un concierto en River para el corto plazo.

Iron Maiden se presenta mañana sábado en el Estadio de Vélez Sársfield.