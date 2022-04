Premios Grammy 2022: los apasionados besos de la alfombra roja, de Justin Bieber y su esposa a Kourtney Kardashian y Travis Barker

El amor en las galas también es protagonista. En esta oportunidad, algunas parejas mostraron su buen presente sentimental con besos en la alfombra roja y dentro de la entrega de los Premios Grammy 2022. Entre ellos, Kourtney Kardashian y el baterista Travis Barker, Justin Bieber y Hailey Bieber y Brandi Carlile y su esposa Catherine Shepherd. Ellos no fueron los únicos que posaron juntos en la gala, también Valentina Ferrer y J Balvin , quienes se mostraron divertidos.

Kourtney Kardashian y su prometido, Travis Barker, fueron los más pasionales de la alfombra roja y de la ceremonia. Las cámaras captaron a la estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 42 años y al baterista de Blink-182, de 46 años, besándose apasionadamente. La pareja optó por vestir conjuntos negros, aunque Travis se destacó con un abrigo de satén rosa fuerte en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Travis Barker y Kourtney Kardashian, románticos Johnny Nunez - Getty Images North America

Otra de las parejas que siempre da que hablar es la de Justin y Hailey Bieber. Los tórtolos llegaron de la mano; la modelo fue a acompañar al cantante, quien competía por 8 premios en diferentes categorías. Mientras que él optó por un traje holgado, ella se inclinó por un vestido strapless clarito. Además de sonreír ante las cámaras, los Bieber se besaron en la alfombra. Ellos siguen mostrando que más allá de algunos rumores siguen más juntos que nunca.

Justin Bieber y Hailey Bieber en la alfombra roja de los Grammy 2022 ANGELA WEISS - AFP

Hailey y Justin se conocen desde adolescentes. Por amigos en común se volvieron a reunir en 2014. “Conozco a Justin desde que era muy joven y hemos sido muy buenos amigos a lo largo de los años. Sólo nos hemos mantenido unidos y no hay nada más que eso”, dijo la modelo en los inicios de su relación. Recordemos que él tuvo un inestable romance con Selena Gomez durante años. Tiempo después, el músico canadiense “blanqueaba” su historia con Hailey con una foto. Aunque recién en 2018 las cosas se pusieron serias entre ellos. Fue tan intensa su relación que se casaron al poco tiempo en Nueva York, en secreto.

Otra de las parejas que no escatimó en muestras de cariño fue la conformada por Brandi Carlile y su esposa Catherine Shepherd . La cantante y compositora fue acompañada de su compañera a los Grammy y divertidas se besaron en la alfombra roja.

Brandi Carlile y su esposa Catherine Shepherd, románticas ANGELA WEISS - AFP

Shepherd se desempeñaba en la organización benéfica de Paul McCartney y fue trabajando para el beatle que conoció a Brandi Carlile. Se casaron en 2012 y tuvieron dos hijos. La pareja ya había dado que hablar en los premios Grammy 2019, cuando se impusieron con sus trajes negros. Ahora lo hicieron otra vez.

Muchos shows y sorpresas

Se vivió una noche llena de música en la 64a. edición de los premios Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Mientras que Olivia Rodrigo fue la gran revelación de la noche y Silk Sonic se llevó dos de los premios más importantes, fue el disco We Are, de Jon Batiste, el elegido como Álbum del año.

Justin Bieber, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Taylor Swift, Lady Gaga y, desde su casa y con 95 años, Tony Bennett fueron parte del evento que premia a lo mejor de la música.

En tanto, María Becerra fue la gran protagonista argentina de la noche, con una participación en vivo. Fue la segunda aparición consecutiva de un artista local, luego de que Gustavo Santaolalla tocara el año pasado como parte del homenaje que la Academia le rindió a Marvin Gaye. La cantante se presentó junto al colombiano J Balvin para interpretar la canción “Qué más pues?”, su colaboración juntos.

Con la conducción de Trevor Noah, el primer show de la ceremonia estuvo a cargo de Bruno Mars con Anderson .Paak, que juntos forman el proyecto Silk Sonic, una búsqueda por retomar el soul y el funk clásico de los 60 y 70 con un sonido moderno y algún tamiz pop.

Olivia Rodrigo aportó la cuota de despliegue pop con “Drivers License”, el tema con el que lanzó su carrera solista luego de su paso por Disney. La cantante se quedó, casi como un premio obvio, con la categoría Mejor artista nuevo, gracias a su disco debut, Sour.