Premios Oscar 2020: Eminem explicó porque actuó en la ceremonia 17 años después

"Si tuvieras solamente una oportunidad para conseguir todo lo que querés ¿La tomarías? ¿O la dejarías escapar?", canta Eminem en "Lose Yourself", por el que ganó el Oscar a Mejor canción original en 2002. En su momento no fue a recibir la estatuilla ni a cantar la canción ganadora, pero el domingo, 17 años luego de alzarse con uno de los premios más importantes de la industria cinematográfica, el cantante subió al escenario para interpretar el tema de la película 8 Mile, calle de ilusiones,aunque el tiempo transcurrido hizo preguntarse a la gente ¿por qué ahora?

Eminem, "Lose Yourself", en vivo en los Oscar 03:13

En una entrevista con Variety, el rapero aclaró la situación. "Dado que la primera vez no quise hacerlo, sentí que esta vez iba a ser interesante. La película iba a estar en el montaje que se presentó en esta ceremonia dedicado a la música en el cine. Me ofrecieron hacerla y dije que sí. Aparte, tengo un álbum nuevo, tenía sentido", afirmó. " La última vez pensé que no iba a ganar el premio y habíamos hecho la misma canción unas semanas antes junto a The Roots en los Grammy, así que no creí que fuera una buena idea hacerla de nuevo. Además, mi yo más joven pensó que que no me iban a entender".

La Academia mantuvo todo en secreto y Eminem no pudo ensayar en el teatro Dolby. "La tocamos cuatro o cinco veces en total", dijo en la entrevista. " Me lo presentaron así y me encantó la idea de que fuera sorpresa, que ni siquiera lo anunciaran. Por eso intentamos que nada se filtrara a la prensa".

El segmento fue presentado por Anthony Ramos, quien formó del elenco original del musical de Broadway Hamilton y protagonizará la adaptación cinematográfica de In The Heights. Lin Manuel Miranda, el autor de esa obra, presentó un pequeño montaje con algunas de las canciones que ganaron Oscar a lo largo de los años. Cuando terminó, los primeros acordes de la canción empezaron a sonar ante un público que no sabía si dormir, como Martin Scorsese, o acompañar el beat de la canción con la cabeza y las palmas, como Kelly Marie Tran y Leonardo DiCaprio.

Eminem también recordó lo que hizo esa noche de 2002 en lugar de subir a recibir su estatuilla. "Estaba en casa con mi hija, y como ella tenía escuela al día siguiente no lo estábamos viendo, estaba dormido. Recuerdo que Luis Resto, mi productor, subió a aceptar el premio en mi lugar. Al instante me llamó y me despertó. Lo atendí con un insulto, pero me calló y me dijo que habíamos ganado, no lo podía creer. Igual era una época muy diferente en mi vida", comentó.

Además de cantar la canción, Eminem aprovechó para saludar y felicitar a uno de sus mejores amigos, Elton John, luego de que el pianista se llevara el Oscar por su canción "(I'm Gonna) Love Me Again". " Pude ver a mi tío Elton una vez más, felicitaciones por su victoria, señor", tuiteó el rapero junto a una foto con el famoso músico.