Premios Oscar 2020: Eminem cantó "Lose yourself" a 17 años de ganar el galardón

A 17 años de ganar el galardón, Eminem hizo una tardía aparición en los Premios Oscar Crédito: Twitter: Que Show

10 de febrero de 2020 • 09:23

Emimen hizo una aparición sorpresa anoche en la entrega de los premios Oscar, no para presentar material nuevo sino para interpretar la canción "Lose yourself", que 17 años atrás ganó el galardón en la categoría Mejor canción original.

La canción, vitoreada por la mayoría del Dolby Theater y con muestras de fastidio del inoxidable Martin Scorsese, fue el leiv motiv de 8 Mile, el filme que interpretó el propio rapero y que significó una especie de biografía.

Antes de que un barbudo Eminem emergiera en el escenario, el actor y compositor Lin-Manuel Miranda, autor de Hamilton (un éxito de Broadway que será próximamente adaptado al cine), presentó un video con clips de música pop usada en películas.

"Si tuvieras otra chance, otra oportunidad, gracias a la Academia por recibirme. Lamento que me tomara 18 años venir hasta acá", escribió el rapero junto a un video de su victoria en la ceremonia de 2003, a la que no asistió porque estaba convencido de que no iba a ganar.

La ganadora del Grammy Billie Eilish, que actuaría más tarde, lo miró boquiabierta. Otros en la audiencia fueron mostrados rapeando y asintiendo al ritmo con sus cabezas desde sus asientos, incluidas las actrices Zazie Beetz y Kelly Marie Tran y la cantante y actriz Janelle Monae, quien inauguró la gala.

El rapero recibió una ovación de pie al terminar su canción.

Con información de AP y Télam